Ученые выяснили, сколько «лет жизни» потеряло население 31 страны во время пандемии

Ученые выяснили, сколько «лет жизни» потеряло население 31 страны во время пандемии6
- 11.11.2021, 8:08
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Цифра впечатляет.
Согласно исследованию международной группы ученых, в 2020 году в 31 стране было потеряно более 28 миллионов «лет жизни».
Исследование было опубликовано в журнале BMJ (перевод — cursorinfo.co.il).
Соединенные Штаты были среди стран с наибольшим количеством потерянных лет жизни. Израиль оказался страной с наименьшим количеством потерянных лет.
Целью исследования, которое провел профессор Назрул Ислам из Великобритании, было оценить изменения в ожидаемой продолжительности жизни и потерянных годах в 2020 году.
Профессор изучил данные о 37 странах с высокими доходами. Наибольшее количество потерянных лет жизни на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Болгарии, России, Литве, США и Польше.
Автор исследования объяснил, что на это в значительной степени повлияло большое количество смертей среди молодых людей.