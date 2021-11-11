Ученые выяснили, сколько «лет жизни» потеряло население 31 страны во время пандемии 6 11.11.2021, 8:08

4,844

Фото: iStock.com

Цифра впечатляет.

Согласно исследованию международной группы ученых, в 2020 году в 31 стране было потеряно более 28 миллионов «лет жизни».

Исследование было опубликовано в журнале BMJ (перевод — cursorinfo.co.il).

Соединенные Штаты были среди стран с наибольшим количеством потерянных лет жизни. Израиль оказался страной с наименьшим количеством потерянных лет.

Целью исследования, которое провел профессор Назрул Ислам из Великобритании, было оценить изменения в ожидаемой продолжительности жизни и потерянных годах в 2020 году.

Профессор изучил данные о 37 странах с высокими доходами. Наибольшее количество потерянных лет жизни на 100 тысяч населения было зарегистрировано в Болгарии, России, Литве, США и Польше.

Автор исследования объяснил, что на это в значительной степени повлияло большое количество смертей среди молодых людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».