Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей: фото со спутника

Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей: фото со спутника13
- 11.11.2021, 8:12
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Скопления мигрантов хорошо видны из космоса.
Американская компания Maxar Technologies опубликовала фото со спутника, на котором виден лагерь мигрантов с белорусской стороны границы возле пограничного пункта пропуска «Кузница».
Сотни людей находятся на белорусской стороне границы, с польской стороны за ними следят польские силовики.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.