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Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей: фото со спутника

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  • 11.11.2021, 8:12
  • 26,046
Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей: фото со спутника
фото: Anadolu Agency

Скопления мигрантов хорошо видны из космоса.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала фото со спутника, на котором виден лагерь мигрантов с белорусской стороны границы возле пограничного пункта пропуска «Кузница».

Сотни людей находятся на белорусской стороне границы, с польской стороны за ними следят польские силовики.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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