Британский эксперт: Ситуация в Беларуси выходит из-под контроля

Британский эксперт: Ситуация в Беларуси выходит из-под контроля14
- 11.11.2021, 8:20
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Как могут развиваться события?
«У меня такое ощущение, что на Европу надвигается большой кризис безопасности», — пишет британский экономист, эксперт по вопросам Восточной Европы Тимоти Эш.
Вот как могут развиваться события.
Ситуация в Беларуси выходит из-под контроля. Тогда Россия выводит войска на ее границу, чтобы ответить на аналогичные действия Польши по поводу сдерживания потока мигрантов.
Республика Сербия получает отмашку от Москвы и начинает активные действия по распаду Боснии и Герцеговины. Это приковывает все внимание Евросоюза, который попытается удержать Балканы.
Между тем Россия использует события в Беларуси, чтобы еще больше обострить военную эскалацию в Украине. Это то, что мы сейчас наблюдаем с увеличением развертывания вокруг нее русских войск.
А Кремль будет рассуждать, что пока Европа сосредоточена на Беларуси, Балканах и энергетическом кризисе, США — на Китае с Тайванем, им будет не до Украины.
Подумайте, сколько военной поддержки Украина получает (вряд ли много), насколько Путин готов воспользоваться своим преимуществом, а затем насколько быстро (и будет ли способен) Зеленский договориться о каком-то новом мирном соглашении, и как он сможет объяснить это внутри Украины.
После статьи Путина об Украине, опубликованной летом, мы знаем, что он хочет Украину. Вопрос лишь в том, увидел ли он возможность сейчас воплотить свою амбицию или позже? Я склонен думать, что такую возможность он увидел сейчас.
В Европе сейчас очень опасное время.