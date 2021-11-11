Британский эксперт: Ситуация в Беларуси выходит из-под контроля 14 11.11.2021, 8:20

22,734

Как могут развиваться события?

«У меня такое ощущение, что на Европу надвигается большой кризис безопасности», — пишет британский экономист, эксперт по вопросам Восточной Европы Тимоти Эш.

Вот как могут развиваться события.

Ситуация в Беларуси выходит из-под контроля. Тогда Россия выводит войска на ее границу, чтобы ответить на аналогичные действия Польши по поводу сдерживания потока мигрантов.

Республика Сербия получает отмашку от Москвы и начинает активные действия по распаду Боснии и Герцеговины. Это приковывает все внимание Евросоюза, который попытается удержать Балканы.

Между тем Россия использует события в Беларуси, чтобы еще больше обострить военную эскалацию в Украине. Это то, что мы сейчас наблюдаем с увеличением развертывания вокруг нее русских войск.

А Кремль будет рассуждать, что пока Европа сосредоточена на Беларуси, Балканах и энергетическом кризисе, США — на Китае с Тайванем, им будет не до Украины.

Подумайте, сколько военной поддержки Украина получает (вряд ли много), насколько Путин готов воспользоваться своим преимуществом, а затем насколько быстро (и будет ли способен) Зеленский договориться о каком-то новом мирном соглашении, и как он сможет объяснить это внутри Украины.

После статьи Путина об Украине, опубликованной летом, мы знаем, что он хочет Украину. Вопрос лишь в том, увидел ли он возможность сейчас воплотить свою амбицию или позже? Я склонен думать, что такую возможность он увидел сейчас.

В Европе сейчас очень опасное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».