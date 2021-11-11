«Зачем подчиняться сумасшедшему?»: бастующий белорус обратился к военным и чиновникам 26 11.11.2021, 11:21

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Госслужащие и бюджетники оказались в основной группе риска.

Один из бастующих белорусов обратился к согражданам. Текст обращения опубликовал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Люди, милые, дорогие.

Ну очнитесь! Зачем подчиняться сумасшедшему?

Когда-то большинству немцев не было очевидно, что у руля их государства – преступник и маньяк. Не видели или не хотели видеть – теперь уже не важно. Какой результат был для всех – прекрасно помним.

Но нам-то сейчас в нашей ситуации что именно не понятно? Какой информации не хватает?

Граждане чиновники, вы каждый день ходите на работу в свои госучереждения. И выполняете приказы умалишенного и его приближенных. Министерство образования вчера рассылало по учителям просьбу о гуманитарной помощи несчастным мигрантам… Директора и завучи, у вас там пальцы не поотсыхали, когда вы эту рассылку делали?

У мало-мальски совестливого и чуточку разумного человека рука после такого дела отвалилась бы…

Солдаты и офицеры доблестного вермахта Вооруженных Сил РБ… Вас сейчас ничего не беспокоит? Я бы на вашем месте начал чуточку волноваться. Меня, возможно, тоже призовут из запаса, но вы в случае вооруженного конфликта с НАТО, поедете на западную границу в первых рядах. А там же злобные беспилотники летают и леопарды гусеницами лязгают.

Пограничники. Уже и называть-то вас так совестно и противно. Судя по всему, вам первым умирать придется. Да не от страшных дронов. А от дрынов, которыми вам или в башку зарядят, или в … воткнут.

Ну и весь-то наш честной народ Беларуси. Не страшно вам умереть от ковида или от ножа мигрантского в собственном подъезде? Чего дожидаемся?

О простом прошу-умоляю: не ходите на работу, оставайтесь дома, вашу ж такую маму!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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