Журналист Polskie Radio: Польские военные и пограничники готовятся к эскалации 15 11.11.2021, 8:46

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фото: Министерство национальной обороны Польши

В польских СМИ назвали две даты, когда ситуация на границе может обостриться.

Что известно о происходящем на границе Польши и Беларуси, «Настоящему Времени» рассказал Змитер Костин, журналист Polskie Radio Białystok.

«Польские власти и военные готовятся к новым прорывам границы»

— Вам что-либо известно о тех людях, которым прошлой ночью удалось прорваться через границу и они попали на территорию Польши? Какая их дальнейшая судьба?

— Журналисты уже несколько месяцев не имеют доступа к этой приграничной территории на расстоянии около трех километров, поэтому основная информация, которую мы получаем, — это информация от польской пограничной службы.

Вчерашняя информация была такая, что около 300 человек перешли на территорию Польши. До конца не понятно, что с ними произошло. Часть людей, по информации пограничной службы, которые требовали медицинскую помощь, такую помощь получают.

Часть людей, скорее всего, помещена в центры для мигрантов, так как не всех, кто попадает на территорию Польши, удается отправить обратно в Беларусь.

— Известно, на каком участке границы случился этот так называемый прорыв? Там не было забора или этот забор сломали? Или там не было польских силовиков? Есть какая-нибудь информация, как это вообще произошло?

— Это небольшие группы по 10-20 человек, они переходили в районе Беловежи — это небольшой городок в сердце Беловежской пущи.

Беловежская пуща, мне кажется, самый сложный участок для охраны на польско-белорусской границе, так как там фактически границы в таком виде, как мы сейчас видим эти кадры возле Кузницы, нет.

Связано это с тем, что долгое время и Беларусь, и Польша придерживались такого мнения, что Беловежская пуща должна остаться цельной экологической территорией. Чтобы не мешать зверям, которые живут там, перемещаться из одной страны в другую, эти пограничные укрепления на территории пущи не такие мощные.

И как раз вчера была информация, что в районе Беловежи задержали группу людей. Тут нужно помнить, что на юге — в Брестской области — значительный участок границы проходит по реке Буг, и там на самом деле ни разу не было информации о том, что кто-либо вплавь пробовал перебраться.

Не было информации, например, от люблинских пограничников из Люблинского воеводства, что там пробовали пересечь границу.

Пересекают границу в тех местах, где местность проходимая, скажем так. А это прежде всего район Гродно, район Беловежской пущи — там нет рек, которые являются натуральной преградой для пересечения границы.

— Возможно, вам удалось поговорить с представителями польских властей? Возможно, с военными, которых стянули на границу? Чего они ожидают и к какому развитию ситуации готовятся?

— На самом деле из той информации, которая следует от представителей пограничной службы, от представителей Министерства обороны Польши, польские власти, польские военные и пограничники готовятся к эскалации и возможным переходам границы большим количеством людей в других местах. Открыто об этом говорится даже в польских средствах массовой информации. В течение вчерашнего дня звучали даты — 11 и, возможно, 12 ноября.

Возможно, связано это с тем, что в четверг, 11 ноября, в Польше национальный праздник — День независимости.

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