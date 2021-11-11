Украина предупредила режим Лукашенко о необратимых последствиях из-за признания Крыма российским 8 11.11.2021, 8:57

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МИД Украины выступил с официальным заявлением.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 10 ноября заявил в Москве, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. «Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он, сообщает «Польское радио».

На прошлой неделе Александр Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Лукашенко также попросил Путина, который находился в тот момент на полуострове, передать крымчанам поздравления с Днем народного единства, отмечавшимся 4 ноября.

Комментируя это заявление, депутат «палаты представителей» «национального собрания» Республики Беларусь Андрей Савиных заявил, что Минск и де-факто и де-юре давно признал Крым российским регионом. По его словам, высказывание Лукашенко стало поводом «формализовать это для медийного пространства».

«Мы исходим из того, что официально, как и прежде, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси к признанию де-юре временно оккупированного Крыма территорией России приведет к необратимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — заявил 10 ноября пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Полуостров Крым, который является частью Украины, был аннексирован Россией в марте 2014 года в результате вооруженного вмешательства и «референдума», которые украинские и западные власти сочли незаконными.

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