В Каире нашли необычный храм, принадлежащий последнему египетскому фараону 11.11.2021, 9:11

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Часть плит здания не имеют отделки.

На территории старинного Гелиополя, который находится в Каире, уже достаточно долгое время ведутся раскопки. Археологам удалось отыскать остатки храма, который был возведен во времена правления фараона Нектанеба І. Он является основателем последней египетской династии. Кроме того, были зафиксированы здания, возведенные и в прочие периоды.

Об этом сообщает Ministry of Tourism and Antiquities.

Гелиополем называли самый древний город в Египте – Иуну. Его построили еще тогда, когда не существовало никаких династий. Важное значение этот город играл на протяжении трех тысяч лет и затем в 1 столетии до нашей эры он постепенно начал приходить в упадок.

Экспертам удалось отыскать памятники строительной деятельности, которой занимались еще фараоны Древнего царства. Кроме того, особой находкой стал жреческий некрополь. Точно такой же возраст имеет несколько кувшинов, в которых хранили пиво и емкости, используемые для выпекания хлеба. На месте раскопок присутствовали здания, возведенные во времена правления фараонов уже Нового царства.

В этом году археологам удалось полностью очистить западный и северный участки обнаруженного ранее храма Нектанеба І. Там были найдены базальтовые плиты, которые являются точной копией тех, что присутствуют в восточной части здания. На них есть надписи, указывающие на 13-14 годы правления фараона. За счет этого специалисты сделали выводы относительно того, что храм был построен непосредственно перед смертью фараона. Он находился практически в центральной части города.

Ученые отмечают, что часть плит не имеют отделки. Это указывает на то, что после смерти фараона, его преемники не посчитали нужным закончить процесс строительства.

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