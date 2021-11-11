Верховный представитель ЕС: Режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности 18 11.11.2021, 9:24

15,332

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель выступил с официальным заявлением по поводу ситуации на белорусско-польской границе.

Евросоюз продолжит противодействовать нелегальной миграции, спонсируемой белорусским режимом. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

«Спланированное использование белорусским режимом уязвимых людей в качестве инструмента для достижения политических целей за последние дни приобрело новое тревожное измерение. Группы мигрантов в сопровождении вооруженных сотрудников силовых структур Беларуси продвигаются к границам государств-членов ЕС для того, чтобы незаконно через них прорываться», — говорится в заявлении.

Боррель отметил, что это свидетельствует «о цинизме белорусского режима, который, разжигая кризис на внешних границах ЕС, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, где жестокие репрессии и нарушения прав человека продолжаются и даже усугубляются».

Он заявил, что ЕС решительно осуждает режим Лукашенко за то, что он сознательно подвергает опасности жизнь и благополучие людей.

«Этим он не только нарушает международное право, но и игнорирует фундаментальные права человека, в отношении которых Беларусь взяла на себя обязанности. Такие бесчеловечные действия требуют решительной международной реакции и сотрудничества c целью привлечения режима в Беларуси к ответственности за эти нарушения. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к людям для доставки им гуманитарной помощи», — добавил верховный представитель ЕС по внешним делам.

Боррель также заявил о полной солидарности с государствами-членами [ЕС], «потерпевшими от этого гибридного нападения».

«Мы тесно взаимодействуем со странами происхождения и транзита, чтобы положить конец действиям режима Лукашенко. Это также отвечает интересам граждан стран происхождения. Мы приветствуем усилия таких стран, как Ирак, которые предпринимают конкретные шаги в этом направлении», — добавил он.

«ЕС будет продолжать противодействовать спонсируемой государством нелегальной миграции, включая незаконный ввоз мигрантов, организованный белорусским режимом, в том числе путем расширения нашего режима санкций, чтобы воздействовать на участников или пособников деятельности режима Лукашенко по содействию незаконному пересечению внешних границ Европейского союза. К использованию мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей нельзя относиться терпимо, — отметил он. — Мы также продолжим осуждать нарушения прав человека, совершаемые режимом против своих собственных граждан, рассматривать дальнейшие ограничительные меры против виновных и поддерживать народ Беларуси».

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси. Они будут направлены в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию «Белавиа».

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит вопрос о введении санкций против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с миграцией на польско-белорусской границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».