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Не получившие награды доносчики пошли бить стекла в опорных пунктах милиции в Минске

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  • 11.11.2021, 9:39
  • 33,432
Не получившие награды доносчики пошли бить стекла в опорных пунктах милиции в Минске

Партизаны потроллили МВД и «стукачей».

Неизвестные партизаны потроллили МВД и доносчиков, сообщает телеграм-канал «Менск разам!».

Как это было:

Доносчики получили фейковые письма от ГУВД Мингорисполкома с предложением явится за вознаграждением в размере 150 рублей за их донос в РОВД по месту жительства в одно и то же время: 10 ноября 2021 года в 16-00. И многие явились за своими «30 сребрениками», обрадовав органы внутренних дел своим присутствием и странными требованиями.

А ночью неизвестные произвели нападения на ряд опорных пунктов милиции в Минске разбив их окна.

Видимо, «благодарные» доносчики решили так «поздравить» милицию в «День ветеранов МВД», отмечаемый 10 ноября.

Это было неожиданно, но довольно приятно! Ведь теперь некоторым сотрудникам «органов» придется поработать в холоде.

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