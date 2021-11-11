В Литве вводят новые правила для борьбы с коронавирусом 11.11.2021, 9:32

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В стране появятся «паспорта возможностей» и обязательные маски для детей.

Правительство Литвы обсудило ряд изменений, которые должны повлиять на улучшение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Delfi.

Литовские эпидемиологи отмечают, что пик этой волны коронавируса еще не достигнут, а приближающийся рождественский период, может только ухудшить ситуацию.

Правительство представило новые эпидемические правила, которые, как ожидается, помогут минимизировать последствия коронавируса.

С 29 декабря для детей с 12 лет вводят паспорта возможностей — аналоги санитарных пропусков для вакцинированных, переболевших или сделавших тест на COVID-19. Для получения документа непривитым можно сдать только ПЦР-тест и он будет действовать 72 часа. Кроме того, с 1 декабря вводится срок действия «паспорта возможностей» — 7 месяцев с момента полной вакцинации.

С 15 ноября можно носить только медицинские маски и респираторы, а с 1 декабря маски обяжут использовать всех школьников и работников учреждения образования. Такой срок выбран, чтобы успели произвести маски для детей.

По решению Минздрава, с 17 ноября бустерную дозу прививки можно будет сделать через 4 месяца после полной вакцинации. С этой же даты после контакта с больными придется изолироваться и привитым до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

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