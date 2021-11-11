Совбез ООН займется ситуацией на границе Евросоюза и Беларуси

Совбез ООН займется ситуацией на границе Евросоюза и Беларуси20
- 11.11.2021, 9:47
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Экстренное заседание состоится сегодня.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, будет рассмотрен кризисный вопрос на восточной границе ЕС с Беларусью
Об этом сообщил в среду польский посол при ООН Кшиштоф Щерский, передает TVP.
«Я рад, что наши дипломатические обращения принесли ожидаемый результат», - подчеркнул посол.
Информацию о том, что ситуация на польско-белорусской границе будет обсуждаться в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН в четверг, сообщило также агентство AFP. По данным агентства, эта тема должна быть затронута во время послеобеденной сессии по просьбе стран ЕС.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.