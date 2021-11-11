Минобороны Польши: С белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами 16 11.11.2021, 10:07

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Лукашенковские силовики нарочно стараются попасть в кадр.

Министерство обороны Польши опубликовало видео с польско-белорусской границы.

«Некоторые из белорусских военнослужащих специально дают себя записать на видео со снайперскими винтовками и гранатометами», - сообщает польское ведомство.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

На видеозаписи видны люди в форме с огнестрельным оружием, стоящие друг от друга на определенном расстоянии возле заграждений, разделяющих территорию Польши и Беларуси. Также слышны голоса, комментирующие ситуацию, принадлежащие тем, кто снимал видео.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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