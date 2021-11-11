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Минобороны Польши: С белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами

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  • 11.11.2021, 10:07
  • 18,414
Минобороны Польши: С белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами

Лукашенковские силовики нарочно стараются попасть в кадр.

Министерство обороны Польши опубликовало видео с польско-белорусской границы.

«Некоторые из белорусских военнослужащих специально дают себя записать на видео со снайперскими винтовками и гранатометами», - сообщает польское ведомство.

На видеозаписи видны люди в форме с огнестрельным оружием, стоящие друг от друга на определенном расстоянии возле заграждений, разделяющих территорию Польши и Беларуси. Также слышны голоса, комментирующие ситуацию, принадлежащие тем, кто снимал видео.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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