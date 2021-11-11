В Борисове бастуют пекари: хлеба осталось на «три дня» 4 11.11.2021, 10:26

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иллюстрационное фото

В магазинах начались перебои с поставками отдельных видов хлебо-булочной продукции.

Казалось бы, хлебобулочные изделия должны быть в ходу всегда. А потому и производства не могут не приносить прибыль. Но вот на «Борисовхлебпроме», судя по всему, отдельная история. В магазинах начались перебои с поставками отдельных видов хлеба. Вероятно, некоторые из сотрудников попросту ушли на забастовку, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Оно и не удивительно, ведь зарплаты пекарей, судя по открытым вакансиям, достигают 570 рублей, специалисту по продаже — 500 рублей и самое высокое — слесарю-ремонтнику — 870 рублей. Так что, в таких условиях дома остаться действительно куда дешевле.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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