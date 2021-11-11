закрыть
11 ноября 2021, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ночью 150 мигрантов пытались силой прорвать польскую границу

2
  • 11.11.2021, 10:56
  • 6,124
Ночью 150 мигрантов пытались силой прорвать польскую границу
фото: anadolu agency

Всего за сутки польские пограничники пресекли почти таких 500 попыток.

Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.

Он также добавил, что польские военные и пограничники пресекли 453 попытки нелегального пересечения границы.

Однако сами пограничники сообщают о чуть более высокой цифре — о 468 таких попытках. Информацию о ситуации на границе передал подинспектор Томаш Крупа из Подляской полиции, сообщает tvn24.pl.

«468 попыток незаконного пересечения польской границы мы зафиксировали 10 ноября», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко