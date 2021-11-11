Ночью 150 мигрантов пытались силой прорвать польскую границу 2 11.11.2021, 10:56

6,124

фото: anadolu agency

Всего за сутки польские пограничники пресекли почти таких 500 попыток.

Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.

Он также добавил, что польские военные и пограничники пресекли 453 попытки нелегального пересечения границы.

Однако сами пограничники сообщают о чуть более высокой цифре — о 468 таких попытках. Информацию о ситуации на границе передал подинспектор Томаш Крупа из Подляской полиции, сообщает tvn24.pl.

«468 попыток незаконного пересечения польской границы мы зафиксировали 10 ноября», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».