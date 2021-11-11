Ночью 150 мигрантов пытались силой прорвать польскую границу

Ночью 150 мигрантов пытались силой прорвать польскую границу2
- 11.11.2021, 10:56
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Всего за сутки польские пограничники пресекли почти таких 500 попыток.
Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.
Он также добавил, что польские военные и пограничники пресекли 453 попытки нелегального пересечения границы.
468 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾 odnotowaliśmy wczoraj (tj. 10.11). Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 11, 2021
Czuwamy #naGranicy by było bezpiecznie. @Straz_Graniczna, @MON_GOV_PL ,@PolskaPolicja pic.twitter.com/0CgyL5y9nt
Wiceminister @BartoszGrodecki w @Graffiti_PN: Minionej doby mieliśmy 453 próby nielegalnego przekroczenia granicy. W nocy mieliśmy także próbę siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez większą, 150-osobową grupę.— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 11, 2021
Однако сами пограничники сообщают о чуть более высокой цифре — о 468 таких попытках. Информацию о ситуации на границе передал подинспектор Томаш Крупа из Подляской полиции, сообщает tvn24.pl.
«468 попыток незаконного пересечения польской границы мы зафиксировали 10 ноября», - говорится в сообщении.