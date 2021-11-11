закрыть
11 ноября 2021, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прокомментировал продажу телеканалов Порошенко

20
  • 11.11.2021, 11:02
  • 5,392
Зеленский прокомментировал продажу телеканалов Порошенко

Экс-президент Украины продал акции двух телеканалов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон «Об олигархах» работает, так как лидер Европейской солидарности Петр Порошенко продал акции телеканалов «Прямого» и «5 каналов», пишет «Нового времени».

«Кое-кто говорил, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Кое-кто — это один известный политик-олигарх. При всех его словах я искренне благодарю его! То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов», — заявил Зеленский.

Президент Украины поздравил коллективы телеканалов, выразив надежду, что они «начнут говорить людям правду».

«Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость, смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев — это народные депутаты из партии этого политика-олигарха», — заявил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко