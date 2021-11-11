Зеленский прокомментировал продажу телеканалов Порошенко 20 11.11.2021, 11:02

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Экс-президент Украины продал акции двух телеканалов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон «Об олигархах» работает, так как лидер Европейской солидарности Петр Порошенко продал акции телеканалов «Прямого» и «5 каналов», пишет «Нового времени».

«Кое-кто говорил, что на самом деле закон пустышка, фикция и не будет работать. Кое-кто — это один известный политик-олигарх. При всех его словах я искренне благодарю его! То, что закон работает, в первый же день после принятия, доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов», — заявил Зеленский.

Президент Украины поздравил коллективы телеканалов, выразив надежду, что они «начнут говорить людям правду».

«Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость, смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых, незаангажированных и независимых владельцев — это народные депутаты из партии этого политика-олигарха», — заявил глава государства.

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