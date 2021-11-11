закрыть
11 ноября 2021, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ночной штурм и ЧП в лагере мигрантов: режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей

9
  • 11.11.2021, 11:21
  • 20,932
Ночной штурм и ЧП в лагере мигрантов: режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей
Фото: Anadolu Agency

(обновляется) Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей. Сегодня стало известном о массовом ночном штурме польской границы нелегалами и о гибели в лагере мигрантов на территории Беларуси 14-летнего курда. Белорусские власти попытались этот инцидент скрыть.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей?

12.15 Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников.

Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.

На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.

10.56 Госпогранкомитет Беларуси попытался «опровергнуть» информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе. Пропагандисты сообщили, что «подросток из лагеря беженцев получил легкое переохлаждение».

Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.

10.43 Появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей умер 14-летний мальчик.

Сообщается, что 14-летний курд умер от простуды, а его тело забрали белорусские пограничники. Журналистам о происшествии сообщил иракец по имени Раванд.

10.07 Министерство обороны Польши сообщило, что с белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами

9.24 Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности из-за ситуации с мигрантами на границе.

8.12Американская компания Maxar Technologies опубликовала фото со спутника, на котором виден лагерь мигрантов с белорусской стороны границы возле пограничного пункта пропуска «Кузница».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко