Ночной штурм и ЧП в лагере мигрантов: режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей

Ночной штурм и ЧП в лагере мигрантов: режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей9
- 11.11.2021, 11:21
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(обновляется) Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?
Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей. Сегодня стало известном о массовом ночном штурме польской границы нелегалами и о гибели в лагере мигрантов на территории Беларуси 14-летнего курда. Белорусские власти попытались этот инцидент скрыть.
Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.
Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей?
12.15 Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников.
Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.
На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.
10.56 Госпогранкомитет Беларуси попытался «опровергнуть» информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе. Пропагандисты сообщили, что «подросток из лагеря беженцев получил легкое переохлаждение».
Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.
468 prób nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾 odnotowaliśmy wczoraj (tj. 10.11). Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 11, 2021
Czuwamy #naGranicy by było bezpiecznie. @Straz_Graniczna, @MON_GOV_PL ,@PolskaPolicja pic.twitter.com/0CgyL5y9nt
Wiceminister @BartoszGrodecki w @Graffiti_PN: Minionej doby mieliśmy 453 próby nielegalnego przekroczenia granicy. W nocy mieliśmy także próbę siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez większą, 150-osobową grupę.— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 11, 2021
10.43 Появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей умер 14-летний мальчик.
Сообщается, что 14-летний курд умер от простуды, а его тело забрали белорусские пограничники. Журналистам о происшествии сообщил иракец по имени Раванд.
10.07 Министерство обороны Польши сообщило, что с белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
9.24 Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности из-за ситуации с мигрантами на границе.
8.12Американская компания Maxar Technologies опубликовала фото со спутника, на котором виден лагерь мигрантов с белорусской стороны границы возле пограничного пункта пропуска «Кузница».