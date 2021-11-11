Ночной штурм и ЧП в лагере мигрантов: режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей 9 11.11.2021, 11:21

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Фото: Anadolu Agency

(обновляется) Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей. Сегодня стало известном о массовом ночном штурме польской границы нелегалами и о гибели в лагере мигрантов на территории Беларуси 14-летнего курда. Белорусские власти попытались этот инцидент скрыть.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

Как сейчас выглядит лагерь нелегалов возле границы с Польшей?

12.15 Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников.

Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.

На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.

10.56 Госпогранкомитет Беларуси попытался «опровергнуть» информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе. Пропагандисты сообщили, что «подросток из лагеря беженцев получил легкое переохлаждение».

Ночью была предпринята попытка силой перейти польско-белорусскую границу большой группой из 150 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Бартош Гродецки.

10.43 Появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей умер 14-летний мальчик.

Сообщается, что 14-летний курд умер от простуды, а его тело забрали белорусские пограничники. Журналистам о происшествии сообщил иракец по имени Раванд.

10.07 Министерство обороны Польши сообщило, что с белорусской стороны границы появились солдаты со снайперскими винтовками и гранатометами

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

9.24 Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что режим Лукашенко нужно привлечь к ответственности из-за ситуации с мигрантами на границе.

8.12Американская компания Maxar Technologies опубликовала фото со спутника, на котором виден лагерь мигрантов с белорусской стороны границы возле пограничного пункта пропуска «Кузница».

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