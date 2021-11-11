На раскопках в Израиле нашли необычное средство от похмелья

На раскопках в Израиле нашли необычное средство от похмелья6
- 11.11.2021, 11:32
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Продолжаются споры о его датировке.
Археологи Израильского управления древностей нашли при раскопках огромной винодельни в городе Явне впечатляющее золотое кольцо, украшенное аметистом, пишет «Новое время».
Доктор Амир Голани, эксперт Управления древностей по древним украшениям, отмечает, что «человек, которому принадлежало кольцо, был богат, и ношение драгоценного камня указывало на его статус. Такие кольца могли носить как мужчины, так и женщины».
Амир Голани сказал, что аметист, возможно, использовался для предотвращения пагубных последствий употребления слишком большого количества алкоголя.
Это свойство аметиста особо интересно, если учесть, что кольцо было найдено на месте, где действовала самая большая (из найденных в мире до сих пор) винодельня византийского периода.
«Мы никогда не узнаем, хотел ли обладатель кольца избежать интоксикации потому, что ему приходилось много пить», — говорит доктор Эли Хадад, руководитель раскопок от имени Израильского Управления древностей. По его словам, кольцо было найдено всего в 150 метрах от руин большого склада кувшинов для вина (амфор). Некоторые амфоры были найдены в перевернутом положении — археологи полагают, что на складе хранились пустые кувшины, которые потом заливали вином на винных прессах.
«Возможно, это великолепное кольцо принадлежало владельцу склада, мастеру или просто незадачливому посетителю, который уронил и потерял кольцо, обнаруженное нами», — отметили ученые.
Споры о датировке кольца, вес которого немного превышает 5 грамм, продолжаются. Оно было найдено в завале, датируемом концом византийского периода и началом раннего исламского периода — VII веком н.э. Вместе с тем не исключено, что столь ценный предмет передавался из поколения в поколение.
Золотые кольца, инкрустированные аметистом, известны в римском мире, и возможно, что кольцо Явне принадлежало представителю городской элиты еще в III веке нашей эры.