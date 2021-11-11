На раскопках в Израиле нашли необычное средство от похмелья 6 11.11.2021, 11:32

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Фото: Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

Продолжаются споры о его датировке.

Археологи Израильского управления древностей нашли при раскопках огромной винодельни в городе Явне впечатляющее золотое кольцо, украшенное аметистом, пишет «Новое время».

Доктор Амир Голани, эксперт Управления древностей по древним украшениям, отмечает, что «человек, которому принадлежало кольцо, был богат, и ношение драгоценного камня указывало на его статус. Такие кольца могли носить как мужчины, так и женщины».

Амир Голани сказал, что аметист, возможно, использовался для предотвращения пагубных последствий употребления слишком большого количества алкоголя.

Фото: Eliahu Valdaman/Israel Antiquities Authority

Это свойство аметиста особо интересно, если учесть, что кольцо было найдено на месте, где действовала самая большая (из найденных в мире до сих пор) винодельня византийского периода.

«Мы никогда не узнаем, хотел ли обладатель кольца избежать интоксикации потому, что ему приходилось много пить», — говорит доктор Эли Хадад, руководитель раскопок от имени Израильского Управления древностей. По его словам, кольцо было найдено всего в 150 метрах от руин большого склада кувшинов для вина (амфор). Некоторые амфоры были найдены в перевернутом положении — археологи полагают, что на складе хранились пустые кувшины, которые потом заливали вином на винных прессах.

«Возможно, это великолепное кольцо принадлежало владельцу склада, мастеру или просто незадачливому посетителю, который уронил и потерял кольцо, обнаруженное нами», — отметили ученые.

Споры о датировке кольца, вес которого немного превышает 5 грамм, продолжаются. Оно было найдено в завале, датируемом концом византийского периода и началом раннего исламского периода — VII веком н.э. Вместе с тем не исключено, что столь ценный предмет передавался из поколения в поколение.

Золотые кольца, инкрустированные аметистом, известны в римском мире, и возможно, что кольцо Явне принадлежало представителю городской элиты еще в III веке нашей эры.

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