Наталья Радина: Украина должна присоединиться к санкциям Запада против режима Лукашенко 2 11.11.2021, 11:37

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Наталья Радина

Нужно прекратить покупать нефтепродукты и электроэнергию.

Об этом в эфире украинскому «Радио НВ» заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Журнал «Новое время» публикует выдержки из интервью:

— Режим Лукашенко — это серьезная региональная проблема, не только белорусов. Угрозы со стороны этого режима будут исходить как в отношении стран Запада, так и в отношении самой Украины. Сегодня всем очевидно, что миграционный кризис спровоцирован белорусскими властями, белорусские силовики привозят к границе тысячи мигрантов. Это шантаж со стороны диктатора, который пытается сделать так, чтобы Евросоюз отменил санкции, введенные после выборов 2020-го.

Самое главное — этому шантажу не поддаваться, а продолжать жесткую линию санкций. Их необходимо только усиливать вплоть до блокировки счетов белорусских банков и госпредприятий в ЕС и перекрыть автомобильные магистрали и железные дороги в направлении Беларуси из стран ЕС.

Идею экономических санкций в Беларуси поддерживает большинство населения. Это показывают все опросы. Потому что жить сегодня в фашистском государстве, коим сейчас является Беларусь, практически невозможно. Лукашенко пытается превратить Беларусь в Северную Корею, и сегодня каждый житель Беларуси, включая рабочих предприятий, ежедневно подвергается риску быть избитым, арестованным, или вообще потерять жизнь. На белорусских предприятиях с 1 ноября уже идет тихая забастовка — люди отказываются выходить на работу. Порядка 20% трудящихся сегодня не на рабочих местах по разным причинам.

Кроме общей забастовки у белорусов нет других способов повлиять на власть. Никакие протесты невозможны. Возможна только забастовка в том виде, в котором ее предлагают белорусские рабочие — оставаться дома. Это не классическая забастовка, когда люди остаются на рабочих местах, митингуют на территории предприятия. Но в белорусских условиях возможен именно невыход на работу. Если рабочие не придут в свои цеха, учителя — в школу, если предприниматели закроют свою фирму и уйдут в отпуска и, соответственно, перестанут платить налоги, это может кардинально изменить ситуацию в Беларуси.

Помимо того, что происходит геноцид и нарушение прав, в стране зверствует коронавирус и люди умирают сотнями ежедневно. Напомню, в Беларуси нет ни карантина, запрещен масочный режим в общественном транспорте и учреждениях стараниями сумасшедшего Лукашенко, и привито очень маленькое количество населения.

Люди понимают, что ежедневно в этой стране они рискуют жизнью. Поэтому экономические санкции, которые могут повлиять на изменение ситуации в стране, могут помочь устранению Лукашенко от власти, они на самом деле людьми приветствуются.

Изначально, реальная стратегия изменения ситуации в Беларуси заключалась в том, что необходимы санкции, забастовки и протесты. То есть, с внешней стороны необходимо усиления международных экономических санкций, контроль за их исполнением, в том числе — санкции против российских компаний, которые будут сотрудничать с белорусскими госпредприятиями и банками. Должны последовать санкции против России за подписание этих так называемых союзных программ с нелегитимным Лукашенко, который не является законно избранным президентом.

Украина сегодня, если она считает себя братским народом белорусам, просто обязана присоединиться к западным санкциям. Прекратить покупать белорусские нефтепродукты (напомню, что только за октябрь поставки из Беларуси в Украину бензина выросли на 39%). Новость последних дней — Украина возобновляет покупку электроэнергии из Беларуси — вот это надо остановить. Это в высшей степени циничная политика со стороны украинского правительства.

Все-таки, я призываю украинское правительство присоединиться к западным санкциям. Я вам скажу может быть шокирующую вас вещь — но сегодня украинское правительство спасает Лукашенко.

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