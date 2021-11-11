Случился тот самый триггер, которого все ждали 5 11.11.2021, 11:50

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На предприятиях складывается кризисная ситуация, которая поможет дожать режим.

Об этом сайте Charter97.org заявила активистка и пресс-секретарь Белорусского объединения рабочих (БОР) Ольга Котович.

– 1 ноября, через несколько часов после начала забастовки, пресс-служба БОР получила около 15 тысяч сообщений от белорусов, которые остались дома. Сейчас ежедневно на работу по разным причинам не выходит около миллиона человек. Как вам удается справиться с таким потоком информации?

– Нам начали писать уже с выходных (30 и 31 октября — ред.), что ребята собираются не выходить цехами и так далее. Они уже с самого начала сообщали, где и сколько уходит. Единственное, что мы не публикуем эту информацию, чтобы никого не подвести. Сейчас с заводов также поступает информация о том, сколько ребят отсутствует.

– На крупных предприятиях на работу не выходит от 10 до 30% трудящихся. Политолог Дмитрий Болкунец заявил, что по разным причинам дома остаются до 20% белорусов. Как вы оцениваете ход общенациональной стачки?

– Я думаю, что на данный момент случился тот самый триггер, которого мы все ждали. Только триггер случился не как реакция на что-то (хотя можно расценивать реакцию на коронавирус), а триггер больше для нас, аналитиков, которые занимаются отслеживанием ситуации в Беларуси. Это большой сигнал для нас всех, что пора действовать, потому что у нас складываются все карты, на которых стоит заострить внимание.

В Беларуси есть дефицит кадров на предприятиях, до сих пор поступают даже не списки, а количество людей, которых нужно «оптимизировать», то есть уволить, сократить, перевести, отправить на отпуска. На многих предприятиях уже не могут выплачивать зарплаты.

К тому же мы видим ситуацию по коронавирусу, медики не справляются. Лукашенко с ярым упорством продолжает делать вид как будто ничего не происходит. Очень нервно реагирует на желание белорусов носить маски. Я думаю, что это связано в первую очередь с акцией «Носи маску, если ты против Лукашенко».

Мы видим и дефицит людей, потому что они уехали из страны. Соответственно на предприятиях в данный момент складывается кризисная ситуация, которой можно воспользоваться для того, чтобы немного дожать и получить ощутимый результат.

– Что вы можете сказать о промежуточных результатах забастовки? Какие показатели стали самыми важными за это время?

– Протестная активность поднялась, которую мы давно не видели. В последний раз подъем заинтересованности новостями, политикой и обстановкой, наверное, был весной, потому что ребята ждали, что 25 марта, на День Воли, мы выйдем. К сожалению, этого не произошло в массовом масштабе. В этот раз люди ожидали, что мы выйдем массово на забастовку. Это происходит, люди присоединяются, видят, что есть солидарность и внутри страны, и со стороны диаспоры. Ребята друг друга поддерживают и остаются дома.

– Как, по вашему мнению, должны развиваться события, чтобы забастовочное движение закончилось успехом?

– Нам нужно быть в первую очередь креативными и уходить от старых программных забастовок, то есть по списку – подать заявку, оформить стачком и так далее. В прошлом году нас попытались увести в этот процесс, мы видим результаты и сделали соответствующие выводы. Сегодня стачка состоялась, чтобы все белорусы остались дома и остановили предприятия, мы должны быть креативными, а от этого зависит итог.

– Как вы оцениваете ситуацию с COVID-19 в Беларуси? Почему белорусам следует вводить «народный карантин» и оставаться дома?

– Я оценивать вряд ли могу, потому что не медик, но из общения с докторами могу сказать, что у них очень большая нагрузка, не всегда справляются и даже не успевают приезжать на вызовы. Например, люди начинают уже болеть семьями, один заболел и из-за того, что нет своевременного информирования, несоблюдения антиковидных мер в общественных местах, 4-я волна нарастает. Есть риск, что просто наступит пик, когда превратят ковидные отделения не в места, где люди выздоравливают, а извините, в места, где людей просто пакуют по черным мешкам. Как это жестоко не звучало.

– 4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в связи с этим заявил, что гражданин Лукашенко совершил государственную измену. Что должны делать белорусы сейчас для защиты суверенитета страны?

– Хотя бы остаться дома, показать свое несогласие и отказаться от жизни в данной системе.

Самое малое и лучшее, что белорусы могут сделать – просто остаться дома.

– Что бы вы хотели сказать тем, кто еще колеблется и думает, примкнуть ли к общенациональной забастовке?

– Колебаться мы можем всю жизнь. Выбор мы уже сделал – либо мы выдавливаем Таракана до конца, либо мы просто стоим в стороне и не мешаем остальным.

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