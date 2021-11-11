Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников 9 11.11.2021, 12:15

9,280

Видеофакт.

Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.

На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.

Видео было опубликовано в одном из чатов мигрантов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».