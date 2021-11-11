закрыть
11 ноября 2021, четверг, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников

9
  • 11.11.2021, 12:15
  • 9,280
Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников

Видеофакт.

Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.

На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.

Видео было опубликовано в одном из чатов мигрантов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко