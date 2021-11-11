Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников

Нелегалы с палками напали на белорусских пограничников9
- 11.11.2021, 12:15
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Видеофакт.
Появилось полное видео попытки прорыва нелегалами к пункту пропуска Кузница, которая происходила еще 8 ноября.
На видео видно, что мигранты с палками напали на белорусских пограничников.
Видео было опубликовано в одном из чатов мигрантов.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.