Палач по прозвищу Палыч 11.11.2021, 12:24

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В тюрьме "Изоляция"

Что известно о задержанном коменданте подпольной тюрьмы «ДНР».

В Киеве задержан бывший руководитель донецкой подпольной тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Куликовскому, обвиняемому в убийствах украинских военных и гражданских лиц, может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. По данным МВД Украины, от рук тех, кто похищал, содержал и пытал людей в "Изоляции", пострадали не менее 3500 человек, в том числе – журналисты, сотрудники спецслужб, военные и другие граждане Украины, сообщает svoboda.org.

"Изоляция" – тюрьма сепаратистов "ДНР". Она расположена фактически в центре Донецка. До войны там в бывших заводских помещениях размещался музей современного искусства "Изоляция". Представители Красного Креста до сих пор не допущены ни в "Изоляцию", ни в другие тюрьмы формирований "ДНР" и "ЛНР". Те, кто побывал в "Изоляции", называют это место современным концлагерем. Там совершают убийства, пытают электрическим током, ломают кости, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

А теперь к хорошим новостям. В Киеве задержан военный преступник, главный, самый жестокий палач и садист концлагеря "Изоляция", устроенного оккупантами в Донецке, "Палыч" (Денис Куликовский).



Его страничка на "Миротворце":> https://t.co/w7VhnRokVw pic.twitter.com/MkzqowcBpS — ✌Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) November 9, 2021

По информации министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, полиция установила 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам в донецкой тюрьме "Изоляция". Они заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск. В сентябре 2021 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд материалы в отношении 8 палачей "Изоляции". Одного из них – экс-коменданта этой тюрьмы Дениса Куликовского бойцы Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве в ночь на 9 ноября. Это была совместная спецоперация Главного следственного управления Национальной полиции и СБУ. Куликовскому инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: 149 ("Торговля людьми"); 258, часть 3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"); 438 ("Нарушение законов и обычаев войны"). 10 ноября Приморский районный суд Мариуполя избрал Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Те, кому удалось в рамках обмена покинуть застенки донецкой тюрьмы, очевидно, еще расскажут в ходе судебного процесса о зверствах и жестокости Палыча.

Кто такой Денис Куликовский

По данным сайта "Миротворец", Денис Павлович Куликовский родился 8 августа 1984 года. Он – уроженец города Курахово Донецкой области. До 2014 года работал в пенитенциарной службе Украины оперуполномоченным и начальником отряда в 97-й Макеевской колонии. Куликовский присоединился к незаконным формированиям так называемой "Донецкой народной республики" фактически с первых дней развязанного Россией конфликта на востоке Украины. В его документах значится "лейтенант Министерства государственной безопасности "ДНР", "контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР".

С марта 2015 по февраль 2018-го Куликовский по прозвищу Палыч был фактически комендантом тюрьмы "Изоляция". Ее бывшие узники называют Куликовского "главным палачом" тюрьмы и обвиняют в самых жестоких издевательствах. В одном из сюжетов о нем украинского телеканала "1+1", показанного год назад, бывшая жена Куликовского утверждала, что он в 2019 году бежал с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области в Россию.

Расследование совместно с Bellingcat

Каким образом Денис Куликовский, объявленный в Украине почти год назад в розыск, попал в Киев и что он здесь делал? МВД и СБУ по этому поводу хранят молчание. По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, он не имеет права раскрывать эту информацию без разрешения следствия. Первым о задержании Куликовского в украинской столице сотрудниками СБУ сообщил в фейсбуке бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев. Накануне в интервью Донбасс.Реалии Асеев сообщил, что знал о подготовке к задержанию Куликовского. "Я знал, что его арест готовится, более того, я чувствовал глубокую сатисфакцию и, можно сказать, самореализацию даже, потому что где-то на протяжении полугода мы занимаемся расследованием темы "Изоляции" вместе с экспертно-журналистской группой Bellingcat. И задержание Куликовского стало следствием нашей двухнедельной работы с Bellingcat и некоторыми людьми, которые присутствуют непосредственно в Украине". Эта информация, как уточнил Станислав, "несколько подтолкнула силовые структуры к задержанию" бывшего руководителя тюрьмы "Изоляция".

Станислав Асеев был похищен под Донецком 11 мая 2017 года и находился в плену 31 месяц, из них 28 месяцев – в "Изоляции". В эфире телеканала "Украина 24" Станислав назвал Дениса Куликовского самым жестоким человеком, которого ему приходилось видеть во время плена: "Те 8 месяцев, которые я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током. Пытали круглосуточно, накручивали электрические провода на гениталии. И этим как раз занимался Куликовский. Крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами узники. После пыток ночью Куликовский напивался, открывал камеры и в лучшем случае просто избивал людей. В худшем – там была отдельная каста так называемых "опущенных" – он фактически мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин".

Некоторые подробности о Куликовском и донецкой тюрьме в интервью Радио Свобода рассказал Станислав Печенкин – он провел в плену 2 года и 11 месяцев и покинул "Изоляцию", как и Асеев, в рамках обмена Киева с Донецком и Луганском в конце 2019 года.

– Станислав, какой была ваша первая реакция, когда вы узнали о задержании СБУ Дениса Куликовского?

– Никакой особой реакции на эту новость не было. Я догадывался, что рано или поздно это произойдет – Куликовский будет задержан в Украине.

– "Изоляция" – это, по сути, российский концлагерь на территории Украины? Можно утверждать, что эта подпольная тюрьма создана с участием российских кураторов из ФСБ и армейских подразделений?

– Да, конечно же. Эту тюрьму организовала так называемая служба специальных операций при министерстве государственной безопасности "ДНР" и непосредственно заместитель службы Василий Евдокимов (правоохранительные органы Украины предъявили ему подозрение и объявили в розыск. – РС). Евдокимов имеет выход непосредственно на ФСБ России. И периодически на базу, в пределах которой располагается тюрьма, наведываются сотрудники ФСБ, как офицеры (они выступают советниками МГБ), так и рядовые военные различных спецподразделений ФСБ, которые регулярно приезжают туда в том числе для тренировок. Этих людей я видел, и то, что они из России, выдавал их своеобразный говор, хотя, надо сказать, никто особо и не скрывал, что они – из России.

– Ранее в интервью Радио Свобода вы подробно описывали "Изоляцию" и то, как там обращались с удерживаемыми лицами. Денис Куликовский по прозвищу Палыч убивал тех, кто находился в этой тюрьме?

– Да, он не только жестко издевался, но периодически убивал. Официально Куликовский был завхозом военной части, к которой приписали "Изоляцию", однако фактически на него, как на бывшего сотрудника органов внутренних дел, возложили функции руководителя подпольной тюрьмы. В его задачи входили не только хозяйственные вопросы, но и допросы с применением пыток. Куликовский – человек с явными садистскими наклонностями и психическими заболеваниями, злоупотребляющий спиртными напитками, очень часто издевался и, как я уже сказал, время от времени убивал тех, кого удерживали в тюрьме. Часто убивал, когда был нетрезвым, поскольку в таком состоянии себя не контролировал и мог забить человека до смерти.

– Денис Куликовский пытал и вас?

– Он регулярно избивал, издевался и надо мной. Выбирал для меня самую тяжёлую работу и следил за моей "диетой", давал меньше еды, чем другим, указывая на избыточный вес. Периодически, в том числе когда на улице было достаточно холодно, раздевал во дворе догола и поливал меня из "Керхера" (ручная мойка для машин высокого давления. – РС). Всех водили в душ, а меня – для забавы – поливали из шланга. Это делал лично Куликовский или его подручный Евгений Бражников – также один из узников тюрьмы, но сепаратист. После 7 месяцев издевательств в "Изоляции" меня полуживого отвезли в больницу, где откачивали пять дней.

– Евгения Бражникова вместе с вами освободили в рамках обмена в конце 2019 года, и сейчас он обвиняемый на судебном процессе (Бражникову инкриминируют применение пыток в "Изоляции"), который перенесли из Покровска (Донецкая область) в Киев.

– Надеюсь, что и Бражников будет привлечен судом к ответственности, но пока мы видим, что он пытается затянуть разбирательства в суде. Учитывая тот факт, что судебный процесс все же удалось перенести в Киев, надеюсь на беспристрастное, объективное рассмотрение дела Бражникова.

– По выдвинутым обвинениям Денису Куликовскому, как отмечают правоведы, может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. Каким, по вашему мнению, должно быть адекватное наказание для этого преступника?

– Это должен решить суд. Но предполагаю, что если состоится судебный процесс – ему дадут не очень большой срок наказания.

– Побывавший в застенках "Изоляции" Станислав Асеев считает, что Куликовского следовало бы обменять на тех, кого сепаратисты удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска. По словам Асеева, самым главным сейчас является обеспечить Куликовскому безопасность, так как Кремль понимает, что он живое доказательство существования подпольной донецкой тюрьмы. Ваше мнение?

– Согласен. Необходимо обеспечить безопасность Куликовского. Но полагаю, что СБУ предпримет все необходимые меры. Что касается обмена – приемлемый вариант. Нужно использовать любую возможность, чтобы обменять как можно большее число удерживаемых в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – РС) наших военных и гражданских. Помните, когда арестовали Цемаха (бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах – один из главных свидетелей по делу гибели летом 2014 года малайзийского лайнера рейса МН–17 в Донецкой области. В 2019-м Цемах был арестован украинскими спецслужбами в ходе спецоперации на территории ОРДЛО и доставлен в Киев, а спустя несколько месяцев вернулся на неподконтрольную Украине территорию в рамках обмена. – РС) и обменяли его, то звучали патриотические заявления о предательстве, переходе красных линий [украинскими властями]. Но зато домой вернулись из российских тюрем режиссёр Олег Сенцов, украинские военные моряки, захваченные на катерах ВМСУ российскими пограничниками возле Керченского пролива в Черном море и другие. Также нас обменяли на "беркутовцев" (бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут". – РС). То есть менять и вытаскивать наших людей из тюрем в ОРДЛО нужно, а ура-патриотические заявления наших политиков и некоторых лидеров общественного мнения, которые обслуживают этих политиков и призывают не обменивать, я бы назвал такие заявления антиукраинскими. Потому что подобные заявления фактически направлены против реальных украинских патриотов, наших военных, которые оказались в неволе, защищая нашу родину, и удерживаются сейчас российскими оккупантами, – подчеркивает бывший узник "Изоляции" Станислав Печенкин.

По информации уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей сепаратисты незаконно удерживают 285 граждан Украины, из них 236 гражданских лиц. Также – 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 – из МВД) и 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Украина тогда вернула из ОРДЛО 19 человек и 14 передала сепаратистам. Еще четверо отказались возвращаться в Донецк и Луганск.

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