Мнение: Китай теперь обильно бьет по Лукашенко 8 11.11.2021, 12:41

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

«Труп врага» может всплыть в Хуанхэ.

Когда Россия перестала адекватно реагировать на ситуации в мире, она начала прикрывать отсутствие реакции или совсем какие-то сумасшедшие шаги странным термином "асимметричные ответы", которые обычно оказывались стрельбой по случайным целям со случайной эффективностью и неожиданным (часто никаким) эффектом, пишет телеграм-канал CYNIC.

Так, втянувшись в информационную войну в кейсе провокаций с мигрантами, Россия зачем-то подтвердила не только свое участие, так еще выставила собственное дистанцирование как прикрытие, из-за чего под санкции рискует попасть "Аэрофлот", акции которого уже успели упасть на 2,3%. Хотя пока информация - это слухи, которые еще нужно реализовать и согласовать.

Россия хочет отреагировать асимметрично (неадекватно): запретить всем странам Европы, которые согласятся на санкции, перелет через территорию России и через некоторые области Северного Ледовитого Океана.

"Назло соседу снизу закину дрожжи в унитаз" - это уже какая-то национальная скрепа. По сути, ничего сделано не будет - это прямая угроза, целью которой является отмена санкций через давление на Европу. На ультиматумы правильно не реагировать переговорами, а ударом по зубам (особенно если такая опция возможна и соответствует реальной политической силе).

Друг Си дал отмашку для СМИ, поэтому теперь Китай обильно бьет по Лукашенко, рассказывая правду о причинах кризиса с мигрантами. Этот кризис - это риск для торговых путей Китая, поэтому есть вероятность (хоть и небольшая), что в ООН, в отличие от предыдущего "Свергайте Лукашенко, но дайте торговать", Китай перейдет к более жесткой риторике. СМИ уже подхватили эту инициативу, поэтому "труп врага" может всплыть в Хуанхэ...

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