Возле Дворца спорта в Минске собрались толпы нелегалов 11 11.11.2021, 12:48

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Они готовятся к переброске к границе.

Появилось видео, на котором толпы нелегалов собираются возле Дворца спорта в Минске. Возможно, они готовятся к переброске к границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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