Возле Дворца спорта в Минске собрались толпы нелегалов

Возле Дворца спорта в Минске собрались толпы нелегалов11
- 11.11.2021, 12:48
- 13,784
Они готовятся к переброске к границе.
Появилось видео, на котором толпы нелегалов собираются возле Дворца спорта в Минске. Возможно, они готовятся к переброске к границе.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.