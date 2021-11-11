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Возле Дворца спорта в Минске собрались толпы нелегалов

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  • 11.11.2021, 12:48
  • 13,784
Возле Дворца спорта в Минске собрались толпы нелегалов

Они готовятся к переброске к границе.

Появилось видео, на котором толпы нелегалов собираются возле Дворца спорта в Минске. Возможно, они готовятся к переброске к границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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