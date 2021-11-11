На пути в страну идиотов 9 Игорь Яковенко, ej.ru

11.11.2021, 12:52

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Игорь Яковенко

В путинской России продолжается двойной процесс.

«Если Францию покинут 300 ученых, она превратится в страну идиотов».

Блез Паскаль

Великий математик выдвинул эту гипотезу относительно Франции 17-го века, когда в России не было ни одного ученого, поскольку науки как таковой не было, она будет завезена из Европы только в следующем, 18-м столетии, вместе с учеными. А еще через два столетия ученые из России будут массово изгоняться, а те, кто останется, будут расстреляны или обращены в лагерную пыль. В путинской России 21 века продолжается этот двойной процесс: утечки и уничтожения мозгов.

Вчера, 9 ноября, Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева в СИЗО. Один из лучших в стране социологов культуры, 67-летний профессор Манчестерского университета Сергей Зуев был задержан в больнице, куда попал с гипертоническим кризом после 30-часового допроса. Сначала суд отправил его под домашний арест с браслетом на ноге, с запретом на профессию по высосанному из пальца обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами. Сердце не выдержало, ученый оказался в реанимации. У палаты был выставлен круглосуточный вооруженный пост полиции, поскольку 67-летний ректор Шанинки, профессор Манчестерского университета почти наверняка мог сбежать прямо из реанимации, разбросав охрану, а по дороге еще и убил бы кого или ограбил. Знаем мы этих профессоров забугорных университетов! Видимо учитывая криминальные наклонности Зуева и ту степень опасности для общества, которую он представлял, даже находясь на больничной койке под вооруженной охраной, прокуратура потребовала отправить его в СИЗО. Мосгорсуд проникся доводами прокуратуры и удовлетворил ее требование. Страна может спать спокойно – профессор Зуев за решеткой.

«Эксперты» и «экспертиза»

Сергея Эдуардовича Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование», в связи с расследованием по делу бывшего замминистра образования Марины Раковой. Следствие настаивает, что, хотя контракты, подписанные Зуевым, были выполнены Шанинкой, качество работ было «ненадлежащим». На основании чего «обществоведы» из прокуратуры сделали такой вывод?

«Экспертиза», на основании которой было возбуждено уголовное дело, проведена Алексеем Ганеевым, Натальей Булаевой и Верой Чечеловой, тремя экспертами «Центра экспертизы в образовании», который входит в структуру Российской академии образования. Эта академия – цитадель «государственнического» подхода к образованию, в соответствии с которым школы и вузы должны воспитывать «патриотов», что в переводе на нормальный язык означает преданность начальству. Возглавляет это учреждение Ольга Васильева, та самая, в бытность которой министром в школы пришли попы, а в вузовские стены проникли религиозные дисциплины. Шанинка для этих людей – чуждый и ненавистный антипод.

Трое «экспертов» подписавшие справку, на основании которой было возбуждено уголовное дело против профессора Зуева, никогда не были замечены в каких-то крупных научных достижениях. Их претензии сводятся к тому, что в выполненных Шанинкой работах «не везде проставлены ссылки на научные источники, используемые в анализе». При этом сами же эксперты отмечают, что в выполненной работе содержится раздел «Список источников». Другие претензии носят крайне расплывчатый характер. Например, что исследование Шанинки «носит формальный характер» и пр. То есть это не экспертиза, а мнение не вполне компетентных людей.

Сергей Зуев – продолжатель дела Теодора Шанина. Его миссия – превратить Шанинку в окно в мир современной мировой академической науки. В 2019 году университет обрел, помимо Манчестерского университета, еще одного стратегического партнера – Университет Ковентри, в котором студенты Шанинки стажировались и получали дипломы британского вуза, признанного во всем мире.

Прокуратура и Мосгорсуд нанесли удар по российской науке. Любому российскому университету будет сложно договариваться о сотрудничестве с зарубежными учеными после примера того, что такое сотрудничество может закончиться в СИЗО.

Торжество Шариковых и Швондеров

На улице профессиональных патриотов – праздник. Никита Михалков в эти дни посвятил Шанинке и ее ректору свой очередной «Бесогон», в котором намекал на иностранное финансирование вуза. Хотя таких намеков нет даже у Минюста с прокуратурой.

На костях Шанинки пляшет «первый русский» телеканал Царьград ТВ. Его автор Константин Двинский написал большой счастливый текст под громким названием «Явка провалена. Правоохранители раскрыли британскую сеть влияния в русском образовании». Двинский полон оптимизма, он надеется, что «кейс Зуева – лишь начало масштабной кампании по зачистке высшего образования России от зарубежной коррумпированной агентуры».

Избавление страны от интеллектуалов идет опережающими темпами. Осталось совсем немного, и не будет альтернативы «истории» от Мединского, «социологии» от Федорова, «политологии» от Маркова и «экономики» от Хазина с Делягиным…

Михаил Афанасьевич Булгаков, написав оптимистическую концовку «Собачьего сердца», сильно погрешил против исторической правды. В реальности все было, конечно, совсем не так. Профессор Преображенский сгинул в ГУЛАГе, куда он попал по доносу Швондера, доктора Борменталя тогда еще, в 1925, расстреляли. Швондер прожил еще 13 лет и был расстрелян в 1938 году по доносу Шарикова, а сам Шариков стал большим начальником, и его потомки сейчас управляют нашей страной.

Но есть и хорошая новость. У Теодора Шанина есть масштабное исследование «Революция как момент истины». В нем подробно и очень доказательно методами поколенческого анализа объясняется, почему после Октябрьского переворота мало кто захотел защищать империю Романовых и почему сам переворот был неизбежен. Исследование крайне полезно для прогноза ситуации в современной России. Сегодняшние шариковы у власти уверены в том, что их власть навсегда. Не надо им показывать исследование Шанина. Пусть сюрприз будет.

Игорь Яковенко, ej.ru

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