Мигранты с территории Беларуси атаковали польского солдата 3 11.11.2021, 12:58

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иллюстрационное фото БелТА

Военного ударили палкой в грудь.

Мигранты в окрестностях Шудялово (Szudziałowо) совершили нападение на польского солдата, сообщает Минобороны Польши.

Венного ударили веткой в грудь. В ответ пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Мигранты отступили в глубь леса, здоровью пограничника ничего не угрожает.

W tym samym czasie w okolicach Szudziałowa doszło do kolejnego ataku migrantów na żołnierza. Został uderzony gałęzią w klatkę piersiową. Oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Żołnierzowi nic się nie stało. Agresywni napastnicy oddalili się w głąb Białorusi — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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