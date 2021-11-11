Лукашенко попросил Россию прислать ядерные бомбардировщики на границу с Польшей, Литвой и Украиной 38 11.11.2021, 13:07

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Таракан совершил акт государственной измены.

Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России подключить стратегическую авиацию к дежурству на западных границах Беларуси.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством совета министров, передает БелТА.

«Они (Россия — ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — заявил Таракан.

«Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо - Балтия, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами», — сказал Таракан.

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