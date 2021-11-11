Ученые рассказали о неожиданной пользе винограда 6 11.11.2021, 13:13

5,470

Как употребление этого продукта влияет на кишечник?

Виноград — не самый безобидный продукт на нашем столе. Его не рекомендуют употреблять при ожирении, в период обострения язвенной болезни желудка, сахарном диабете, хронических нагноительных процессах в легких, сердечной недостаточности, сопровождаемой гипертонией и отеками, а также при усилении процессов брожения в кишечнике и колите. При попадании на зубы, пораженные кариесом, виноградный сок способен ускорить их разрушение. Кроме того, ягоды этого растения токсичны для собак и могут стать причиной острой почечной недостаточности и даже смерти, пишет Naked science.

Вместе с тем известно, что виноград способен поднимать уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов. Его также рекомендуют употреблять в пищу при таких состояниях, как астма, хронические запоры и проблемы с печенью. Считается, что эта ягода богата антиоксидантами.

Ученые из Калифорнийского университета и Департамента медицины Лос-Анджелеса (США) провели собственное исследование и показали, что потребление винограда значительно повышает разнообразие бактерий в кишечнике человека и снижает уровень холестерина, а еще желчных кислот, которые играют неотъемлемую роль в его метаболизме. Свои выводы они представили в журнале Nutrients.

Авторы статьи провели эксперимент, в котором участники в течение четырех недель ежедневно употребляли 46 граммов виноградного порошка (эквивалентно полутора стаканам свежего винограда). На протяжении этого времени испытуемые придерживались диеты с низким содержанием клетчатки и полифенолов, которыми богаты ягоды винограда. Спустя месяц ученые измеряли уровень микробного разнообразия в кишечнике участников при помощи индекса Шеннона, применяемого для таких целей.

Среди полезных бактерий, число которых увеличилось в микробиоме, была аккермансия, известная своим благотворным влиянием на метаболизм глюкозы и липидов, а также на целостность слизистой оболочки кишечника. У участников наблюдалось снижение общего холестерина в крови на 6,1 процента и холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) на 5,9 процента. Уровни желчных кислот, связанных с метаболизмом холестерина, упали на 40,9 процента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».