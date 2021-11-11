Минчане вышли на акцию солидарности с Польшей и поляками 11.11.2021, 13:16

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Белорусы выступают против гибридной войны, развязанной режимом.

Минские активисты вышли на акцию в знак поддержки и солидарности с поляками и Польшей, сообщает «Наша хваля».

«Белорусы из Минска поддерживают поляков и Польшу и выступают против гибридной войны, развязанной Лукашенко», — заявили участники акции.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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