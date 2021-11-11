На ОАО «Беларуськалий» произошло очередное ЧП

На ОАО «Беларуськалий» произошло очередное ЧП8
- 11.11.2021, 13:23
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Рабочий госпитализирован с тяжелой травмой.
11 ноября на руднике 3-го Рудуправления ночью при перегоне комбайна КРП-3 получил травму Мицкевич Сергей Брониславович. По предварительной информации, у рабочего перелом таза.
Об этом сообщает Стачком ОАО «Беларуськалий».
«Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий», это уже не смешно. Сколько прошествии произошло за этот год? Множество! Такого не наблюдалось даже в советское время, когда о технике безопасности слышали далеко не все. Нужно прекращать это! Нужно беречь себя пока беда не пришла к нам в семью!
Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.
Стачке быть!», — обратился к шахтерам Стачком.