На ОАО «Беларуськалий» произошло очередное ЧП 8 11.11.2021, 13:23

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фото: euroradio

Рабочий госпитализирован с тяжелой травмой.

11 ноября на руднике 3-го Рудуправления ночью при перегоне комбайна КРП-3 получил травму Мицкевич Сергей Брониславович. По предварительной информации, у рабочего перелом таза.

Об этом сообщает Стачком ОАО «Беларуськалий».

«Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий», это уже не смешно. Сколько прошествии произошло за этот год? Множество! Такого не наблюдалось даже в советское время, когда о технике безопасности слышали далеко не все. Нужно прекращать это! Нужно беречь себя пока беда не пришла к нам в семью!

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Стачке быть!», — обратился к шахтерам Стачком.

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