Польша отмечает День независимости 4 11.11.2021, 13:27

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103 года назад наша страна-соседка получила независимость.

11 ноября — День независимости Польши. 11 ноября 1918 года Регентский совет передал власть Юзефу Пилсудскому, который прибыл из тюрьмы в Магдебурге в Варшаву. В тот же день закончилась Первая мировая война. В результате Польша снова появилась на политической карте Европы — спустя 123 лет после последнего раздела Речи Посполитой (1795 г.), сообщает «Радио Польша».

В первые годы возрожденной Польши праздник отмечался в разные дни — например, 14 ноября, когда Юзеф Пилсудский помимо военной взял на себя гражданскую власть в стране. Празднования также обычно устраивались в первое воскресенье после 11 ноября. Только закон от апреля 1937 года, принятый через 19 лет после восстановления независимости, официально объявил 11 ноября национальным праздником.

После Второй мировой войны коммунистическое правительство Польши запретели празднование Дня независимости 11 ноября. Любые попытки культивирования этой традиции грозили жестокими репрессиями со стороны властей. Лишь в 1988 году коммунисты организовали торжественное празднование 70-летия восстановления независимости.

В Варшаве, у памятника Юзефу Пилсудскому на пл. Пилсудского, вечером 10 ноября, накануне 103-й годовщины со дня приезда маршала Пилсудского в Варшаву, прошли памятные мероприятия при участии премьер-министра Матеуша Моравецкого, заместителя премьер-министра Ярослава Качиньского, министра национальной обороны Мариуша Блащака. В Национальном театре в Варшаве состоялся Koncert dla Niepodległej. Chopin / Norwid / Niemen.

Во время многочисленных мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости в Варшаве, повсюду будут присутствовать сотрудники Главного управления полиции столицы. В управлении полиции заявили, что «серьезно относятся к террористической угрозе, поэтому во многих местах будут установлены различные барьеры». Городские власти Варшавы очистили район пл. Дмовского, где ведутся ремонтные работы и находились строительные материалы. Именно отсюда в 13:00 начнется Марш Независимости. Его участники пройдут по традиционному маршруту через мост Понятовского на другую сторону реки Вислы.

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