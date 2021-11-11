Возле Беловежи сотни мигрантов пытались прорвать границу и провоцировали польских военных
- 11.11.2021, 13:36
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Атаку удалось отбить.
Министерство обороны Польши сообщило, что вчера в районе Беловежи несколько сотен мигрантов пытались прорвать ограждение и бросали в польских военных различные предметы.
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Чтобы остановить их, поляки стреляли в воздух.
Беловежа находится несколько южнее Кузницы, где находится крупный лагерь нелегалов. С белорусской стороны напротив этого городка находится уже Брестская область, а не Гродненская.
Wczoraj w rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę kilkuset migrantów. Atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia. Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.