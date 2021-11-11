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Возле Беловежи сотни мигрантов пытались прорвать границу и провоцировали польских военных

  • 11.11.2021, 13:36
  • 6,994
Возле Беловежи сотни мигрантов пытались прорвать границу и провоцировали польских военных

Атаку удалось отбить.

Министерство обороны Польши сообщило, что вчера в районе Беловежи несколько сотен мигрантов пытались прорвать ограждение и бросали в польских военных различные предметы.

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Чтобы остановить их, поляки стреляли в воздух.

Беловежа находится несколько южнее Кузницы, где находится крупный лагерь нелегалов. С белорусской стороны напротив этого городка находится уже Брестская область, а не Гродненская.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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