WSJ: США испытывают систему ПРО «Железный купол» для противодействия китайским ракетам 2 11.11.2021, 13:38

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Их разместят на острове Гуам.

США разместили в октябре систему противоракетной обороны «Железный купол» на острове Гуам и изучают возможность ее использования в качестве средства защиты от китайских ракет. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По распоряжению Конгресса США в 2019 году Пентагон приобрел за $373 млн две батареи «Железный купол» израильской разработки и должен был разместить хотя бы одну из них на одном из предполагаемых театров военных действий к нынешнему финансовому году (начался 1 октября). Выбор американских военных пал на остров Гуам в Тихом океане, где расположены базы ВВС, ВМС и Морской пехоты США. Кроме того, как отмечает газета, Гуам — ближайшая к Китаю территория США.

Американские военнослужащие продолжат проводить испытания боевых комплексов до декабря, они также изучают, как можно интегрировать израильский «Железный купол» в систему ПРО США.

Пентагон испытывает с этим некоторые проблемы.

Вторая батарея осталась на одной из баз на территории континентальной части США.

Как указывает газета, некоторые эксперты предлагали разместить ПРО израильской разработки в Республике Корея, поскольку «Железный купол» предназначен для перехвата ракет малой дальности и артиллерийских снарядов на расстоянии до 40 миль (64 км). Такое вооружение в большей степени характерно для КНДР и палестинских вооруженных формирований.

В то же время «Железный купол» продемонстрировал некоторую способность перехватывать крылатые ракеты с дозвуковой скоростью полета, такие как китайские CJ-20.

По мнению Пентагона, китайская авиация может использовать их для нанесения удара по Гуаму.

«Во многом «Железный купол» — временное решение», — прокомментировал ситуацию представитель Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако.

Он добавил, что «Железный купол» будет иметь низкую эффективность против более быстрых крылатых ракет. Тем не менее, по его словам, защита Гуама с его базами крайне значима для военного присутствия США в Тихом океане.

Однако США не останавливаются на израильской разработке, в сентябре военное руководство разместило заказ на производство альтернативы «Железному куполу».

Первые поставки планируются на сентябрь 2023 года, пишет газета.

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