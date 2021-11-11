Крупное предприятие олигарха Чижа продают с аукциона 3 11.11.2021, 13:49

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Чего еще лишился «кошелек Лукашенко»?

На электронные торги выставили крупный комбинат олигарха Юрия Чижа, подметила «Новая деловая газета». Это предприятие — «Березовский комбинат силикатных изделий». Торги назначены на 15 ноября.

Дело о банкротстве ОАО «Березовский комбинат силикатных изделий» находится в производстве Экономического суда Брестской области с лета 2019 г. Согласно данным сайта bankrot.gov.by, в настоящее время предприятие находится в процедуре санации, которую суд планирует завершить в апреле 2022-го.

Предприятие продолжает работать и усилиями антикризисного управляющего удалось даже улучшить его платежеспособность. Например, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в августе 2021г. предприятием получена прибыль в размере 54,4 тысячи рублей. Но, судя по всему, внутренних возможностей для полного оздоровления явно не хватает и, чтобы рассчитаться с кредиторами и сохранить производство, комбинат решили продать.

Объявление об этом появилось на электронной торговой площадке Минэкономики. Березовский КСИ выставлен единым лотом с более чем 1 тысячей позиций. Начальная стоимость – 45.104.551 рубль, или примерно 18.460.503 доллара, тут же пересчитывает сайт-аукцион. Шаг торгов — 2,255 миллиона рублей.

Березовский КСИ основан в 1991–м на базе Ново-Березовского известкового завода. Находится в 100 км от Бреста и занимает участок площадью 25 га. В 2007 году завод был приватизирован и вошел в группу компаний «Трайпл». После масштабной реконструкции производство было полностью автоматизировано и укомплектовано новейшими немецкими линиями полного цикла Masa-Henke. КСИ специализируется на выпуске различных строительных блоков и тротуарной плитки.

Очевидно, что проблемы основного владельца «Трайпла» Юрия Чижа, попавшего под уголовное преследование за налоговые преступления, по принципу домино отразились на всех предприятиях группы. В мае 2020г. заявлением о признании банкротом в суд обратилась и сама компания «Трайпл».

В октябре 2020 года Экономический суд Минска открыл в отношении должника конкурсное производство. На тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял 182,3 миллиона рублей при балансовой стоимости активов 175,1 миллиона рублей. На лето этого года, как следует из судебных документов, активы должника, включая филиалы «Ледовая арена г. Береза», ресторан «Золотой гребешок», горнолыжный СОК «Логойск», сельхозкомплекс «Трайпл-Агро» и «Эстетик-Трайпл» составляли 155,5 миллиона рублей. Кредиторские же требования, включенные в реестр должника, превышали 169,9 миллиона.

Что до ОАО «Березовский КСИ», то общая кредиторская задолженность (включая обязательства по внеочередным платежам) по состоянию на 30 сентября этого года составляла 53,998 миллиона рублей. Из них 42,8 миллиона – долги 13 кредиторам.

Примечательно, что у комбината нет долгов перед Фондом соцзащиты населения.

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