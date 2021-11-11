Евродепутата, который может быть связан с табачным бизнесом Лукашенко, лишили иммунитета

Евродепутата, который может быть связан с табачным бизнесом Лукашенко, лишили иммунитета12
- 11.11.2021, 13:57
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Его подозревают в коррупции.
11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение экс-мэра Риги, латвийского евродепутата Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планирует возбудить Генеральная прокуратура Латвии. Его подозревают в коррупции.
После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять.
Напомним, в расследовании о коррупции в режиме белорусского диктатора Лукашенко от NEXTA указывалась возможная связь Нила Ушакова с близким Лукашенко белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным.
Этой зимой стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Олексина. Как в феврале сообщила латвийская телепрограмма De facto, Олексин был исключен из первоначального санкционного списка по запросу Латвии.
В расследовании утверждается, что исключение Олексина из санкционного списка в Брюсселе очень активно лоббировал бывший мэр Риги Нил Ушаков.
Ушаков мог быть причастен к контрабанде Олексиным табачных изделий из Беларуси в Латвию.
Семья Олексиных в Латвии владеет компанией Latgales alus и компанией Mamas D, которая продает солод и производит электроэнергию и тепло.