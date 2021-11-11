Минчанин поджег 15 мусорок, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору мусора

Минчанин поджег 15 мусорок, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору мусора13
- 11.11.2021, 14:19
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Сгорели контейнеры и авто.
Жителя Минска будут судить за уничтожение чужого имущества общеопасным способом, сообщает Генпрокуратура.
По версии следствия, 45-летний обвиняемый собирал по мусоркам вторсырье и бутылки. Возмутившись тем, что жильцы домов одного из из дворов Партизанского района столицы халатно относятся к раздельному сбору мусора, он поджег 15 контейнеров. Пламя повредило один из припаркованных автомобилей. Ущерб составил 6,7 тысячи рублей.
Мужчине предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Свою вину он признал полностью.
Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.