Минчанин поджег 15 мусорок, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору мусора 13 11.11.2021, 14:19

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Сгорели контейнеры и авто.

Жителя Минска будут судить за уничтожение чужого имущества общеопасным способом, сообщает Генпрокуратура.

По версии следствия, 45-летний обвиняемый собирал по мусоркам вторсырье и бутылки. Возмутившись тем, что жильцы домов одного из из дворов Партизанского района столицы халатно относятся к раздельному сбору мусора, он поджег 15 контейнеров. Пламя повредило один из припаркованных автомобилей. Ущерб составил 6,7 тысячи рублей.

Мужчине предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

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