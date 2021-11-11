«У границы белорусские военные поставили нас на колени, один из них ударил меня ногой по лицу» 9 11.11.2021, 14:22

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Силовики заставляют нелегалов штурмовать границу с Польшей, ссылаясь на приказ на государственном уровне.

37-летний Юсеф Аталла из Сирии рассказывает, как вместе с другими попал в ловушку между Польшей и Беларусью и думал, что так и умрет в лесу, без еды и воды, не имея возможности дышать носом, который ему сломал белорусский военный. О том, что пережил он и другие мигранты, которым удалось добраться до лагеря беженцев в Белостоке, пишет Reuters.

Юсеф легально прилетел из Москвы в Беларусь, далее контрабандисты в минибусе довезли его до границы.

«У границы сопровождавшие нас военные заставили нас встать на колени, вот так, сложа руки за головой, и один из них ногой ударил меня по лицу. Я потерял сознание на несколько минут. Он сломал мне нос, сломал кость здесь (верхнюю челюсть), мои глаза отекли».

Другой беженец, из Афганистана, который не захотел называть своего имени, добавляет:

«Белорусские солдаты заставляют и сами помогают мигрантам перейти границу».

По его словам, военные при этом ссылаются на приказ на государственном уровне. Этот афганец, сбежавший от талибов, вспоминает, как ночью белорусские военные собрали 30—40 человек, чтобы проталкивать тех через границу.

«Мы говорили им, что хотим вернуться в Минск, мы не хотим продолжать это путешествие, — говорит сириец Аталла. — Они сказали нам, что никакого Минска для нас. Просто идите в Польшу».

«Они проверяют границу, и если с той стороны никого нет, дают людям болторез и заставляют прорезать себе ход через ограждение», — рассказывает афганец.

Еще один сирийский беженец добавляет, что часто белорусские военные сами проделывают дыры в пограничном ограждении, запуская мигрантов в Польшу или в Литву.

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