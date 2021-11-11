Турция пообещала Польше помочь в борьбе против миграции, организованной белорусским режимом 11 11.11.2021, 14:38

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фото: dreamstime

Обе страны будут сотрудничать для отражения гибридной атаки на НАТО.

Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и министра иностранных дел Турции Мевлюта Човушоглу.

Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

«Польская и турецкая стороны будут сотрудничать, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО», — сообщается в твиттере польского МИДа.

Z inicjatywy strony tureckiej odbyła się przed chwilą rozmowa min. @RauZbigniew z min. SZ Turcji 🇹🇷 @MevlutCavusoglu.



Polska i Turcja będą współdziałać, aby przeciwstawić się wykorzystywaniu przez reżim białoruski nielegalnej migracji do ataku hybrydowego na #NATO.



🇵🇱🤝🇹🇷 pic.twitter.com/yiBjHx60cb — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) November 10, 2021

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