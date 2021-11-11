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Турция пообещала Польше помочь в борьбе против миграции, организованной белорусским режимом

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  • 11.11.2021, 14:38
  • 8,582
Турция пообещала Польше помочь в борьбе против миграции, организованной белорусским режимом
фото: dreamstime

Обе страны будут сотрудничать для отражения гибридной атаки на НАТО.

Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и министра иностранных дел Турции Мевлюта Човушоглу.

Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

«Польская и турецкая стороны будут сотрудничать, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки на НАТО», — сообщается в твиттере польского МИДа.

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