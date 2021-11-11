Брест наводнили нелегалы

Брест наводнили нелегалы12
- 11.11.2021, 14:48
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Власти перебрасывают мигрантов на другое направление?
Подписчики Telegram-канала NEXTA сообщают, что улицы Бреста наводнили мигранты. Они собираются возле гостиниц и садятся в такси.
«Мигрантов уйма. Рядом с ними «тихари» и люди в камуфляжной одежде. В 50 метрах от гостиницы «Беларусь» военные грузовики «Волат». Много такси».
«В городе Брест все гостиницы заселены мигрантами. «Интурист», «Беларусь», «Юность» полностью забиты», — пишут подписчики Telegram-канала.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.