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Брест наводнили нелегалы

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  • 11.11.2021, 14:48
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Брест наводнили нелегалы

Власти перебрасывают мигрантов на другое направление?

Подписчики Telegram-канала NEXTA сообщают, что улицы Бреста наводнили мигранты. Они собираются возле гостиниц и садятся в такси.

«Мигрантов уйма. Рядом с ними «тихари» и люди в камуфляжной одежде. В 50 метрах от гостиницы «Беларусь» военные грузовики «Волат». Много такси».

«В городе Брест все гостиницы заселены мигрантами. «Интурист», «Беларусь», «Юность» полностью забиты», — пишут подписчики Telegram-канала.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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