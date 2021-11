Британский диетолог рассказал, сколько чашек кофе можно выпивать человек 2 11.11.2021, 14:54

5,004

Также названа польза этого напитка.

Британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. Об этом сообщается на сайте Eat This, Not That!.

По словам специалиста, в день человек без вреда для здоровья может выпивать до пяти чашек кофе, однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки. Диетолог добавила, что это правило не распространяется на беременных.

Филлипс отметила, что регулярное потребление кофе, в частности, способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, поскольку в нем содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием.

Кроме того, по словам Филлипс, кофе улучшает работу мозга и ускоряет метаболизм, а потому полезно для людей, которые борются с лишним весом.

При этом она отметила, что данный напиток необходимо употреблять с осторожностью: не добавлять в него продукты с содержанием жира и сахара. Однако, напомнила специалист, важно правильно пить кофе: в него не стоит добавлять сахар, сиропы, жирные сливки и молоко.

