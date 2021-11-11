Врач-пульмонолог: Коронавирус создает в организме «атомную бомбу»2
- 11.11.2021, 15:05
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Опасность повышается в несколько раз, если к COVID-19 присоединяются другие болезни.
Сочетание коронавируса с другими болезнями легких приведет к созданию «атомной бомбы» в организме человека.
Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Бабак, передает cursorinfo.co.il.
Он напомнил, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие. Опасность для жизни повышается в несколько раз, если к коронавирусу присоединяются другие болезни.
В качестве примера врач привел идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). При такой патологии у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Из-за этого легкие начинают «сморщиваться».
По словам пульмонолога, вероятность «заработать» ИЛФ возрастает при курении. Вредная привычка приводит и к хронической обструктивной болезни легких.
«Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — подчеркнул врач.
Бабак отметил, что избежать негативного исхода поможет отказ от курения, а также вакцинация от коронавируса. Тогда легкие начнут постепенно восстанавливаться, а риск осложнений при COVID-19 снизится.