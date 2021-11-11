Врач-пульмонолог: Коронавирус создает в организме «атомную бомбу» 2 11.11.2021, 15:05

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Опасность повышается в несколько раз, если к COVID-19 присоединяются другие болезни.

Сочетание коронавируса с другими болезнями легких приведет к созданию «атомной бомбы» в организме человека.

Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Бабак, передает cursorinfo.co.il.

Он напомнил, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие. Опасность для жизни повышается в несколько раз, если к коронавирусу присоединяются другие болезни.

В качестве примера врач привел идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). При такой патологии у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Из-за этого легкие начинают «сморщиваться».

По словам пульмонолога, вероятность «заработать» ИЛФ возрастает при курении. Вредная привычка приводит и к хронической обструктивной болезни легких.

«Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — подчеркнул врач.

Бабак отметил, что избежать негативного исхода поможет отказ от курения, а также вакцинация от коронавируса. Тогда легкие начнут постепенно восстанавливаться, а риск осложнений при COVID-19 снизится.

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