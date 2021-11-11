закрыть
11 ноября 2021, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач-пульмонолог: Коронавирус создает в организме «атомную бомбу»

2
  • 11.11.2021, 15:05
  • 8,816
Врач-пульмонолог: Коронавирус создает в организме «атомную бомбу»

Опасность повышается в несколько раз, если к COVID-19 присоединяются другие болезни.

Сочетание коронавируса с другими болезнями легких приведет к созданию «атомной бомбы» в организме человека.

Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Бабак, передает cursorinfo.co.il.

Он напомнил, что COVID-19 в первую очередь поражает легкие. Опасность для жизни повышается в несколько раз, если к коронавирусу присоединяются другие болезни.

В качестве примера врач привел идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). При такой патологии у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Из-за этого легкие начинают «сморщиваться».

По словам пульмонолога, вероятность «заработать» ИЛФ возрастает при курении. Вредная привычка приводит и к хронической обструктивной болезни легких.

«Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — подчеркнул врач.

Бабак отметил, что избежать негативного исхода поможет отказ от курения, а также вакцинация от коронавируса. Тогда легкие начнут постепенно восстанавливаться, а риск осложнений при COVID-19 снизится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко