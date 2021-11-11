Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 12 11.11.2021, 15:18

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Североатлантический Альянс готов поддержать безопасность в регионе.

Новости о том, что тысячи мигрантов пытаются попасть с территории Беларуси в Польшу, стали главной темой, которую обсуждают политики и дипломаты в Брюсселе. Хотя миграционный кризис, в организации которого Запад обвиняет Александра Лукашенко, начался в июне, в Евросоюзе пока не смогли найти способа его урегулирования. DW объясняет, какими инструментами располагает ЕС и может ли что-то сделать НАТО.

ЕС намерен еще в ноябре ввести пятый пакет санкций против Лукашенко

Самым очевидным инструментом в руках Евросоюза являются санкции. В сентябре стало известно, что ЕС готовит пятый пакет таких мер против Минска. Ожидается, что он коснется лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Азии в ЕС через территорию Беларуси. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят новый пакет санкций на заседании в Брюсселе 15 ноября. В этот день их могут и принять, если все 27 государств ЕС смогут договориться обо всех деталях.

Кто именно окажется в санкционном списке, пока неизвестно. Ожидается, что в него внесут турфирмы, организующие поездки мигрантов в Беларусь. Но главным вопросом являются санкции против авиакомпаний, летающих в Минск. Наиболее активно обсуждаются меры против «Белавиа». Ни одна из стран ЕС не высказывалась принципиально против этого, но споры велись о том, какими должны быть подобные меры.

Дело в том, что две трети коммерческого флота «Белавиа» – это самолеты, взятые в лизинг у западных компаний, в частности из Ирландии. Официальный Дублин высказывался в поддержку запрета лизинга для «Белавиа» в будущем, но вот разрыв действующих контрактов называл сложным вопросом.

Санкции могут не ограничиться лишь «Белавиа». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против «авиалиний из третьих стран, участвующих в нелегальной перевозке людей». В Беларусь летают и другие компании, например, сирийская Cham Wings совершает рейсы из Дамаска.

Защита границ ЕС и Frontex

В Евросоюзе для быстрого реагирования на кризисы, возникающие на его границах, действует агентство Frontex. Литва еще в июне попросила Frontex о помощи, и в стране сейчас задействованы несколько десятков сотрудников агентства. Они находятся и в Латвии. Однако Польша отказывается просить помощи у Frontex, заявляя, что у нее самой достаточно сил и ресурсов для защиты своих границ.

Это подтверждают цифры. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ожидает, что от 2000 до 4000 мигрантов попытаются в ближайшее время пересечь границу со стороны Беларуси. Варшава уже разместила на ней 15 тысяч солдат в помощь погранслужбе. У Польши есть и иные резервы, ведь только в ее вооруженных силах служат около 100 тысяч военных. В то же время численность всего персонала Frontex - чуть более 1400 сотрудников, из них свыше 600 - пограничники.

Те, кто призывают Варшаву принять помощь ЕС, прежде всего обеспокоены ситуацией с правами человека на белорусско-польской границе. Однако руководство как самого ЕС, так и его стран-членов преимущественно воздерживается от критики действий Варшавы. Сами же власти Польши постоянно подчеркивают, что защищают не только свои границы, но и весь Евросоюз.

Для этих утверждений есть основания, потому что ни для кого не секрет: конечная цель мигрантов - попасть не в Польшу или Литву, а в страны Западной Европы, прежде всего в Германию. Кроме этого, Польша, Латвия и Литва сооружают стены на границе с Беларусью. И они хотели бы, чтобы ЕС присоединился к финансированию этих проектов.

Впрочем, эта данная очень спорная. Фон дер Ляйен ранее исключала предоставление денег на такое строительство. Однако глава Евросовета Шарль Мишель заявил на этой неделе, что дискуссия о европейском финансировании «физической инфраструктуры» на границе идет.

Евросоюз ведет диалог со странами происхождения мигрантов

Беларусь не граничит ни с одной из стран происхождения мигрантов. Поэтому Брюссель пытается убедить государства, откуда мигранты прилетают в РБ, остановить этот поток. Пока единственным большим успехом было решение Ирака приостановить авиасообщение с Минском до конца этого года. Очередную попытку убедить другие страны последовать примеру Багдада предпримет зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. В какие именно страны он поедет, пока не было объявлено.

При этом в Еврокомиссии сообщили, что обращались с такой просьбой к более чем десяти странам, в частности Турции, Египту, ОАЭ, Грузии, Таджикистану, Камеруну, Пакистану. Кроме того, в Брюсселе мониторят действия еще около 20 стран. Среди них - Сирия, Иран, Индия, Венесуэла, Нигерия, Азербайджан, Казахстан, а также Россия. За чем именно следят в Еврокомиссии? За частотой рейсов, заполнением самолетов, за тем, сколько вылетов организовывают в Беларусь и сколько – обратно, объяснили в пресс-службе.

Фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия будет работать с ООН над тем, «как предотвратить раскручивание гуманитарного кризиса и обеспечить возможность того, чтобы мигранты могли быть благополучно возвращены в страны их происхождения при поддержке их национальных властей». Впрочем, у ЕС большие сложности с возвращением мигрантов в государства их исхода уже много лет, потому что это возможно только с согласия таких государства или стран транзита.

Может ли НАТО помочь остановить мигрантов?

10 ноября ситуацию на границе обсудил Североатлантический совет. Чиновник НАТО заявил DW, что страны альянса заверили в их солидарности Варшаву и другие государства, затронутые миграционным кризисом на границах с Беларусью. «НАТО готова предоставить дальнейшую поддержку нашим государствам-членам и поддержать безопасность в регионе», - добавил чиновник.

Что же именно может сделать НАТО в нынешней ситуации? Ни о какой отправке войск альянса в Польшу речь не идет, ведь в этом кризисе нет военной составляющей. С другой стороны, в сентябре НАТО отправила в Литву группу экспертов по реагированию на гибридные угрозы - об этом попросил сам Вильнюс.

О чем сейчас Варшава просит НАТО, так это о политико-дипломатической поддержке. А именно, чтобы альянс использовал свои связи со странами-партнерами, в частности на Ближнем Востоке, и убедил их остановить полеты в Беларусь, сообщил DW польский дипломат на условиях анонимности.

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