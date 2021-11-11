В Украине министр культуры подал в отставку 2 11.11.2021, 15:21

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Александр Ткаченко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Он выразил ряд претензий к украинскому правительству.

Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с поста министра культуры Украины, сообщает "Гордон".

Говоря о причинах этого решения, он назвал принятое на закрытом заседании решение Кабмина забрать у Министерства культуры и информполитики Госкино, принятое без согласования с министерством. По мнению Ткаченко, это решение нелогично.

"Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", – написал он.

Ткаченко подчеркнул, что это решение не единично. Так, в начале года правительство решило создать Госслужбу и Госинспекцию по охране культурного наследия, но у министерства отозвали представление на создание этих институтов.

"Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру – 2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы", – написал министр.

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