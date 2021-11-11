Железнодорожники передали «привет» чиновникам-коррупционерам

Железнодорожники передали «привет» чиновникам-коррупционерам1
- 11.11.2021, 15:27
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Все тайное становится явным.
Telegram-канал Белорусского объединения рабочих опубликовал фото акции железнодорожников:
— Пламенный «привет» от железнодорожников начальнику БелЖД Морозову В.М., который помогает режимчику продать нашу дорогу «Российской железной дороге» вместе с ее работниками.
Отличная идея для будущих акций. Давайте называть вещи и людей своими именами. Их имена и лица должны быть известны каждому, ведь они виновны в захвате наших предприятий и организаций российским олигархатом.
Давайте сделаем их народными «героями». Пусть каждый уволенный и сокращенный беларус знает в лицо человека, способствующего развалу нашей страны!
Оставайтесь дома. Информируйте окружающих, рассказывайте им правду, поддерживайте друг друга!
Бастуй, Беларусь!