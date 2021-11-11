Светопостановщик фильма «Ржавчина» подал в суд на Алека Болдуина 7 11.11.2021, 15:33

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Алек Болдуин

Актер должен был лично перепроверить реквизитный пистолет.

Главный светооператор вестерна «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на членов съемочной группы. Светной обвиняет их в халатности, об этом написало издание The Rolling Stone.

В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, в списке ответчиков значится и Алек Болдуин. По мнению светооператора, актер должен был лично перепроверить реквизитный пистолет.

Только после того, как артист убедился, что он безопасен, можно было направлять его на человека. Также Светной обвиняет в халатности продюсеров фильма, оружейницу Анну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера. По мнению Светного, каждый из них своими действиями привел к тому, что на съемочной площадке произошла трагедия.

Как сообщил светопостановщик, он видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи за несколько дней до стрельбы и предупредил об этом ответственных людей, пишет Associated Press.

В иске Светной указал, что в день стрельбы он устанавливал освещение в пределах двух метров от Болдуина.

«То, что произошло потом, будет вечно преследовать истца. Он почувствовал странный и ужасающий свист того, что казалось сжатым воздухом справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было частицами пороха, прямо попало в правую сторону его лица. С поцарапанными очками и оглушенный, он встал на колени, чтобы помочь Хатчинс», — написано в иске.

Светной требует компенсации и штрафных санкций, которые пока не определены. Истец обратился в суд округа Лос-Анджелес, потому что истец и большинство ответчиков проживают там.

Светной подчеркнул, что гибель подруги доставила ему сильные эмоциональные страдания. Это был девятый фильм, над которым он работал вместе с Хатчинс. На своих страницах в соцсетях светооператор опубликовал официальное заявление для прессы, отметив, что не обвиняет кого-то одного. «В кинопроизводстве участвует много людей. Каждый человек должен делать свою работу и нести полную ответственность за нее», — написал Светной.

Напомним, Галина Хатчинс, 42-летняя оператор украинского происхождения, погибла во время съемок вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико 21 октября. Алек Болдуин направил на нее реквизитный револьвер и выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Еще одна пуля из револьвера попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

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