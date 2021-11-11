«Платежи возрастут в 4-5 раз» 3 11.11.2021, 15:43

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Белорусские ИП посчитали, что произойдет в случае изменения налогового законодательства.

Со следующего года ИП могут ожидать изменения в налогах. Планируется существенно сократить число тех, кто работает по единому налогу и упрощенной схеме. А с 2023 года вообще отменить эти режимы налогообложения. Тех, кому нельзя зарегистрироваться самозанятыми, могут обязать платить по общей системе или регистрировать микроорганизацию.

«Наша Нива» поговорили с ИП, которых коснутся изменения: что будет с их бизнесом?

«Скорее всего, буду уходить в наем»

Татьяна оказывает консалтинговые услуги. В качестве ИП она работает 11 лет. Говорит, что со следующего года планирует прекращать деятельность.

«Я сейчас работаю по упрощенной системе без НДС и фактически плачу 5% от фиксированной выручки. Плюс отчисления в ФСЗН. Бухгалтерский учет могу вести самостоятельно. А после планируемых изменений придется нанимать бухгалтера. Это в разы увеличит затраты».

С января женщину может ожидать переход на общую систему налогообложения. Там ставка — 16% от прибыли. В какую сумму обойдется бухгалтерское сопровождение, пока неизвестно. Татьяна считает, что в 100—200 долларов в месяц.

«Это регулярные обязательные затраты, которых у меня раньше вообще не было. И для покрытия этих расходов необходимо постоянное наличие поступлений. На фоне падения спроса и платежеспособности заказчиков очень рискованно брать на себя эти обязательства.

Скорее всего, буду уходить в наем», — говорит предпринимательница.

«Раньше мог сам просчитать выручку, а теперь меня ждут серьезные расходы на бухгалтера»

Про оплату бухгалтера как самую большую головную боль говорит и предприниматель Александр. У него несколько ИП, изменения могут затронуть одно из них, которое занимается размещением рекламы в интернете. По подсчетам Александра, налоги вырастут втрое.

«Помимо этого меня ждут серьезные расходы на бухгалтера (при упрощенной системе я мог сам просчитать выручку и отдать 5%). На рынке их услуги станут более востребованными из-за лавинообразного спроса, что неминуемо приведет к росту цен на бухучет.

Я ожидаю, что мне выставят от 400 до 500 рублей (а это 4800—6000 рублей в год). Мои сотрудники, у других ИП, получают 650 на руки (расход — 1000, с учетом ФСЗН и подоходного). Считай, что подвешиваю на шею полусотрудника.

По итогу у нас появится больше бухгалтеров, которые не участвуют в создании стоимости, а только забивают прибыль».

Александр говорит, что платит налоги и зарплаты «в белую». Если изменения в законодательстве вступят в силу, он видит два варианта. Либо перевести ИП за границу, в страну, где есть аналог упрощенной системе. Либо вносить любые возможные расходы в расходы, чтобы компенсировать дополнительные траты (например, бензин, еда по безналичному расчету, покупка автомобиля на ИП).

«Чиновники могли просто поднять налог по упрощенной системе, но сделали так, что возникла еще и ощутимая расходная часть на бухучет, помимо роста налогов, — считает он. — Это явное создание неравных условий для бизнеса.

Мои выводы таковы — сильного увеличения притока налогов на долгосрочный период они не получат. Все, что можно скрыть, убежит из налоговой базы, раздуются затратные части».

Александр говорит, что подумывает оформить ИП в Польше.

«Ясного понимания, как можно будет работать, нет до сих пор, а уже остается полтора месяца до следующего года. Они тянут резину, чтобы люди не имели возможности осмыслить свои действия и вникнуть в тонкости изменений», — эмоционально высказывается предприниматель.

«Не знаю, как ученикам скажу, что в два раза расценки подниму»

Преподаватель английского языка Юлия работает как ИП по упрощенной системе налогообложения.

«Меня пугает новый налог, — говорит она о переходе с упрощенной на общую систему. — Страшно, что снова будет очень тяжело, как первые семь лет. Тогда я работала сутками, без выходных. Зарабатывать нормально начала два года назад. Ковид нам помог — офис не надо было снимать.

Я очень расстроена. До сих пор не знаю, как своим ученикам скажу, что в два раза расценки подниму. Не уверена, что люди согласятся. Придется урезать, наверное, свою зарплату», — делится девушка.

Зарегистрироваться как самозанятая она не может. Объясняет, что этот вариант подходит для репетиторов, которые работают со школьниками и один на один с учеником. Юлия же преподает взрослым и у нее на курсе занимаются группы.

«Я мечтала о своей школе и разработала свою систему. Люблю эту работу и хочу, чтобы больше людей узнали, что язык можно учить иначе.

Почему не уйти в наем? Наем мне не позволит сделать то, что хочу. Я была руководителем проектов в крупной языковой школе, вела проект в лингвистическом университете, работала в ИТ. Мне было тесно.

И второе: в школах и университетах нищенская зарплата. На нее нельзя даже хорошую однокомнатную квартиру снять преподавателю.

Ждем Нового года. Будем действовать по обстановке».

«План Б — переносить ИП в Россию, Украину или Грузию»

По упрощенной схеме как ИП работают многие айтишники. В пояснениях к законопроекту на сайте Минфина прописано, что эти специалисты подпадают под исключение — переход к общей системе их ждет с 2023 года. В следующем году можно будет оставаться на упрощенной схеме, налог возрастет до 6%. Но многие уже готовятся к худшему.

«Работаю на европейского заказчика, сейчас у меня 3% налога и ФСЗН. При отмене упрощенной системы платежи возрастут приблизительно в 4—5 раз. Пока что думаю, лучше всего будет приостановить ИП.

Буду устраиваться в офис компании, и жить и работать в другой стране, — описывает перспективы айтишник Александр. — Отношение у многих такое, что лучше уехать и платить те же налоги где-то еще. Вариант вступить в ПВТ — не слышал, чтобы кто-то из ИП рассматривал. Пока что ждем конкретики».

Выходом могла бы стать регистрация самозанятым. Но для айтишников это пока не предусмотрено.

Павел открыл ИП девять лет назад, когда делал проект с норвежцами — это был самый простой способ для получения оплаты. Потом на какое-то время возвращался в наем, но потом снова выбрал формат индивидуальной работы.

«Я оказываю услуги по разработке программ. Контрагенты за рубежом, поэтому имею возможность выплачивать 3% от дохода по упрощенной системе и 0% НДС, потому что экспорт имеет такую норму.

Согласно проекту изменений, я буду должен выплачивать 16% с дохода. Условно расклад сейчас такой: получил $1000 на счет — выплачиваю $30 налога (от всей суммы дохода). По новому кодексу будет $160 налога от $1000 (тоже от всей суммы, потому что нет затрат).

Кроме повышения ставки налога возрастет цена за бухгалтерское обслуживание, поскольку бухгалтеры берут больше за обычный режим».

Что делать дальше — вопрос открытый. Павел рассматривает изменение формы на ОАО.

«Но там налоги будут также высоки из-за налога на дивиденды в 13%», — замечает он.

Еще один наш собеседник работает в ИТ более семи лет. Его план Б — переносить ИП в другие страны. Например, Россию, Украину или Грузию.

«Однако главная проблема, на мой взгляд, это статус налогового резидента. Чтобы не платить налоги в Беларуси с любым ИП, открытым в другой стране, необходимо отсутствовать в Беларуси более половины года.

На данный момент у нас самые выгодные условия. В других странах — около 5—6%. В Грузии маленький налог, но там документация на грузинском языке и соответственно надо искать местного бухгалтера».

Программист — фрилансер Алесь также планирует переоткрыть ИП в Украине или Грузии.

«Обе страны предлагают своеобразный оффшор для айтишников. Насчет физической релокации еще не решил, возможно, первое время буду работать по-черному, потом когда ситуация станет совсем невыносимой, соберу чемоданы и уеду. Мне проще: ноутбук взял и улетел, наемных сотрудников нет, станков и оборудования тоже.

Украина и Грузия для ИТ дают, на мой взгляд, более благоприятные условия. Украина с этого года ввела виртуальное налоговое резидентство, где любой человек, независимо от физического резидентства, может зарегистрировать ИП с выплатой 5% от оборота и открыть счет в украинском банке.

Там планка оборота около 250 тысяч долларов в год, что довольно много (сейчас у меня планка оборота по упрощенной схеме — 150 тысяч рублей).

С Грузией все немного сложнее, там нужно открывать компанию, но при соблюдении ряда условий (оказывать услуги в сфере ИТ), налог на прибыль около 0% и налог на дивиденды около 5%. Так что примерно как и с Украиной»»

Пока Алесь платит 5% от оборота, плюс раз в год ФСЗН (это около 1500 рублей в год).

«Понимаете, здесь вопрос состоит уже не в том, где платить больше или меньше. Наши чиновники и раньше считали, что айтишники-фрилансеры, ипэшники и все, у кого есть хоть какой-то бизнес, — это яйцеголовые овцы, из которых нужно выжимать по максимуму. События последнего года показали, что от этой власти можно ждать.

Поэтому я для себя решил, что проще уйти в другую налоговую юрисдикцию, чем пытаться играть по новым правилам».

Когда внесут изменения?

Изменения в Налоговый кодекс еще не приняты. Пока это проект, который подготовлен Минфином и внесен в правительство.

«Как правило, изменения в Налоговый кодекс вносят на осенней сессии в парламенте. Депутаты могут успеть его принять до января. И, скорее всего, так и будет», — говорит Жанна Тарасевич, директор Союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, а также член Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.

Она считает, что о новых правилах ИП узнают ближе к Новому году.

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