ТАСС аннулировал новость о разговоре Путина и Лукашенко о нелегалах

ТАСС аннулировал новость о разговоре Путина и Лукашенко о нелегалах17
- 11.11.2021, 15:54
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Агентство извинилось перед своими читателями.
Сегодня российское государственное информационное агентство ТАСС опубликовало новость о разговоре Путина и Лукашенко о ситуации на границе с ЕС и нелегалах.
Однако через некоторое время новость исчезла, а вместо нее появилось сообщение:
«Новость "Путин обсудил по телефону с Лукашенко ситуацию на границе Беларуси с ЕС", выпущенная 11 ноября в 14:59 мск, АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная из-за технического сбоя.
ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям».