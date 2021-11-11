Искатели приключений 3 Телеграм-канал «Серпом По»

11.11.2021, 17:41

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фото: тасс

К чему ведет потакание спятившему диктатору.

Вот итог «замечательной» работы российского руководства по линии «союзного государства» - со спущенным с поводка Лукашенко, запускающим мигрантов в Европу.

По сообщению Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность санкций против «Аэрофлота». Ожидается, что в ближайшее время главы МИДов стран Евросоюза должны одобрить положение, по которому пособничество и подстрекательство к перевозке нелегальных мигрантов позволяет накладывать ограничения в рамках санкций против Беларуси.

Хорошо еще, если эти санкции пронесутся мимо «Аэрофлота».

Но если нет, то представляем возмущение Лаврова, Захарову с прической «взрыв на макаронной фабрике», с глазами, вылезающими из орбит. Понесутся заявления о нечестной конкуренции со стороны «европейских партнеров», ответные санкции против «европейских перевозчиков».

Все это вместо того, чтобы не устраивать глупостей – не использовать людей, как оружие, не потакать спятившему диктатору, самим не участвовать в авантюрах.

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