«В подвале болото, ЖЭС исчез»: с белорусом приключилась мистическая история 2 11.11.2021, 16:02

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Что произошло в минской многоэтажке на улице Лещинского?

Эта коммунальная история сначала тянулась очень медленно, а потом все вдруг решилось. В редакцию onliner.by в начале недели пожаловался житель минской многоэтажки на улице Лещинского.

Мол, с октября в подъезде очень плохо пахнет, в подвале бассейн из канализационных стоков, от заявок коммунальщикам толку мало, а еще и местный ЖЭС исчез. Что было потом?

Что случилось

Дом на Лещинского, 25, — многоэтажный одноподъездный.

— Уже больше месяца мы с женой не можем спокойно жить в квартире на первом этаже. Сильный запах появился 6—7 октября. Началось с того, что засорился канализационный стояк. Нам сообщили: кто-то из жильцов смывает в унитаз не то, что нужно. Прискорбно, но что мы можем поделать? — рассказывал Андрей вечером во вторник, 9 ноября.

Читатель объяснял, что по проблеме обращался в 115 и в ЖЭС №101 на Лещинского, 19.

— Спустя день-два бот сообщил, что заявка на 115 закрыта, хотя никто так и не пришел и ничего не сделал, — уверяет собеседник. — Я ходил в ЖЭС сам на протяжении недели, чтобы прочистили засор. Там все кормили завтраками. В итоге чинили, но сломалась труба — и канализационные стоки теперь спускаются в подвал! Все видел сам: был в подвале с коммунальщиком. Просил починить, но ответа нет: там, внизу, скоро будет бассейн из канализационной жидкости.

Андрею особенно не повезло: его квартира находится прямо над подвалом, поэтому в ней пахло сильнее всего.

— Вызывали в эти дни курьера, он приезжал и очень удивлялся сильному запаху. Электрик спрашивал: «Вы реально так живете?». Жена уже предлагает куда-нибудь уехать на время.

А тут еще и ЖЭС куда-то «исчез».

— 1 ноября пошел туда, опять никого нет, все двери закрыты. Женщина какая-то говорит: все уволились, а кто не ушел — перевели в другие ЖЭСы. А нашего больше нет. Все номера недоступны, даже мастеру прежнему не дозвониться. Как вообще такое возможно? Куда обращаться? — сетовал житель.

Как разрешилась коммунальная история

Фотограф Onlíner был на Лещинского, 25, в среду, 10 ноября: запаха в тот день не было. Сегодня нам удалось связаться с ЖЭС №103 (на Матусевича, 59а) — именно к этому участку теперь относится дом.

— Что было до того, как дом перешел к нам, не знаю. Мы все устранили, проблема решена, — сказал начальник ЖЭСа Андрей Шаляпин. — Случаются засоры, которые сложно прочищаются, запущенные случаи, там был как раз такой. Есть правила пользования, в том числе канализацией. Граждане должны понимать, для чего система водоотведения предназначена: не для памперсов, не для прокладок. Вторичные материальные ресурсы, крупногабаритный мусор, крупные пищевые отходы — надо знать, куда это все выбрасывать.

Что касается коммунальной структуры, тут собеседник был краток:

— ЖЭС 101 и 103 объединены в службу 103, теперь дома с двух участков относятся к нам.

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