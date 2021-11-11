Ученые выяснили предназначение огромных камней из Иордании 11.11.2021, 15:58

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Их примерный возраст достигает 5000 лет.

Археологи из Ягеллонского университета, который находится в Польше, занимались долгое время изучением мегалитов, обнаруженных на территории Иордании. Их примерный возраст достигает 5000 лет. Последнее исследование продемонстрировало, что загадочные сооружения применялись не только в качестве мест для захоронения усопших, но еще и эксплуатировались, как ритуальные площадки.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Власти дали археологам разрешение провести подробное исследование тех мегалитов, что находятся в Иордании. По своему внешнему виду они практически не отличаются от тех дольменов огромного размера, которые можно встретить во многих других странах.

Пока что нет официального заявления относительно того, какое предназначение имели эти дольмены. Большинство специалистов считают, что это старинные гробницы. Другие же ученые отмечают, что внутри крайне редко удается найти останки человеческих скелетов. Если же говорить о мегалитах Иордана, то в этом случае можно утверждать, что теория о захоронениях является верной.

Старинные сооружения выложены из вертикально выставленных валунов огромного размера. Сверху на них был уложен громадный каменный блок. Находятся они на самой верхушке каменистого холма. Эксперты предполагают, что в качестве строителей могли выступать кочевники, которые путешествовали по Аравийскому полуострову. Они вполне могли регулярно возвращаться обратно к установленным мегалитам.

Археологи отмечают, что это древние гробницы. Внутри также были обнаружены остатки орудий из кремния и керамических сосудов. В части даже отыскали костные остатки, которые пока что не удалось идентифицировать.

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