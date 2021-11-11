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В Молдове состоялись военные учения с участием США и Румынии

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  • 11.11.2021, 16:27
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В Молдове состоялись военные учения с участием США и Румынии

Отрабатывались боевые действия в городских условиях.

В Молдове состоялись военные учения JCET-2021, в которых приняли участие военнослужащие из США и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдовы.

«Учения JCET направлены на развитие возможностей для выполнения особых задач силами специального назначения и на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений для высадки воздушного десанта использовали военно-транспортный самолет C-27 J Spartan ВВС Румынии.

Отряды молдавского и румынского спецназа Fulger и Baneasa — Otopeni отработали боевые действия в городских условиях.

Стоит отметить, что упражнения JCET (Joint Combined Exchange Training, «Совместное комбинированное обучение по обмену») были разработаны для американского спецназа. Упражнения созданы для отработки взаимодействия с подразделениями в других странах на тот случай, если там придется использовать ВС США.

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